Dos heridos tras un aparatoso accidente en el entorno del aeropuerto de A Coruña

Uno de los vehículos quedó volcado en la cuneta CEDIDA

Dos personas resultaron heridas leves tras colisionar su vehículo con otro turismo en el entorno del aeropuerto de A Coruña, en concreto, en el kilómetro 8 de la N-550, en Almeiras (Culleredo).

Según informó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, el suceso se produjo al filo de las 11.00 horas y fue un particular quien dio aviso a Emergencias, indicando que dos personas mayores se encontraban dentro de uno de los vehículos, el cual quedó volcado en la cuneta. A pesar de que se encontraban aparentemente ilesos, por precaución no salieron del coche hasta que los Bomberos de Arteixo y demás efectivos les ofrecieron ayuda en el punto.

El 112 también dio aviso a Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil y Urxencias Médicas-061. El accidente, previsiblemente provocado por las lluvias, generó retenciones en la N-550.