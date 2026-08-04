Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Dos heridos tras un aparatoso accidente en el entorno del aeropuerto de A Coruña

Noelia Díaz
Noelia Díaz
04/08/2026 11:56
Uno de los vehículos quedó volcado en la cuneta
Uno de los vehículos quedó volcado en la cuneta
CEDIDA
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Dos personas resultaron heridas leves tras colisionar su vehículo con otro turismo en el entorno del aeropuerto de A Coruña, en concreto, en el kilómetro 8 de la N-550, en Almeiras (Culleredo).

Según informó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia, el suceso se produjo al filo de las 11.00 horas y fue un particular quien dio aviso a Emergencias, indicando que dos personas mayores se encontraban dentro de uno de los vehículos, el cual quedó volcado en la cuneta. A pesar de que se encontraban aparentemente ilesos, por precaución no salieron del coche hasta que los Bomberos de Arteixo y demás efectivos les ofrecieron ayuda en el punto.

El 112 también dio aviso a Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil y Urxencias Médicas-061. El accidente, previsiblemente provocado por las lluvias, generó retenciones en la N-550.

Estado en el que quedó el vehículo

Heridos graves dos jóvenes de A Coruña tras un atropello en Alfonso Molina: la conductora dio positivo en los controles de alcohol y droga

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

El paro registra una subida "atípica" en julio con 1.554 desempleados más en Galicia
EP
Dos bomberos trabajan en el incendio de Palas de Rei

Extinguido el incendio de Palas de Rei tras calcinar 14 hectáreas
EFE

La UDC se una a ConfIA, la nueva iniciativa de diez universidades españolas para el uso de una IA confiable
EFE
Uno de los vehículos quedó volcado en la cuneta

Dos heridos tras un aparatoso accidente en el entorno del aeropuerto de A Coruña
Noelia Díaz