Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

El rey de las paellas está en Culleredo: "Aprendí las recetas de mi abuela"

Fran Martínez Conde compagina su trabajo en AD Regueira con el de cocinero a domicilio

Noelia Díaz
Noelia Díaz
02/08/2026 12:27
El cocinero posa con una de sus paellas
El cocinero posa con una de sus paellas
CEDIDA
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Desde 1988, Fran Martínez Conde trabaja de lunes a viernes como dependiente en una de las tiendas del grupo AD Regueira, suministrador de piezas y recambios para talleres. Pero en su tiempo libre se transforma en cocinero a domicilio para eventos y se ha granjeado una importante fama en A Coruña y su área. Paellas del Compi es su marca, que hizo oficial el año pasado después de elaborar decenas de paellas, fideuás y otros platos en celebraciones familiares o de amigos. 

“Siempre me gustó mucho cocinar y lo hacía en fiestas cercanas, cumpleaños de la familia, amigos... la cosa fue creciendo y hace un año y pico ya me hice autónomo para hacer todo tipo de eventos: voy a casas particulares, a restaurantes, hago bautizos, comuniones o lo que se tercie”, apunta Martínez, que está feliz con la ‘pyme’ que ha montado: “Me va bien y me encanta lo que hago”. 

Un veterano de AD Regueira

Pero su trabajo en el mostrador del emblemático Grupo AD Regueira no tiene pensado dejarlo: “Llevo 38 años trabajando allí y tengo 54, no me queda mucho para retirarme. Si tuviera 40 años sí que lo dejaba y me ponía a recorrer España cocinando”, manifiesta. El secreto de su cocina está en que “todo es casero” y en los fumets de sus arroces. “Los hago con jamón de Jabugo y huesos y consigo una sustancia muy rica que marca la diferencia”, apunta el emprendedor de Fonteculler (Culleredo), que adora preparar platos de cuchara. 

“Siempre se me dio bien toda la cocina ‘de pota’, hace muchísimo tiempo que practico porque viví con mi abuela y ella era como todas las abuelas, una cocinera de primera. Fui cogiendo recortes y aprendiendo sus recetas, sobre todo la carne asada o la fideuá, que le salían muy bien”, destaca Martínez Conde, que hace unos días preparó comida para 200 personas en las fiestas del Carmen de As Xubias, aunque su récord está en 450 comensales. 

Fran, con su hija en las pasadas fiestas de As Xubias
Fran, con su hija en las pasadas fiestas de As Xubias
CEDIDA

El boca a boca lo es todo, dice. “Empecé así en plan familiar con mi mujer y mi hija y ahora ya viene también un amigo, Gonzalo, a echarme una mano cuando el evento es grande. Se disparó un poco la cosa, la verdad”, reconoce Fran Martínez, que indica que a partir de la Semana Santa “empieza lo fuerte” y se pasa “todo el verano por ahí”. 

A esta afición también le dedica tiempo fuera de los fogones, mirando técnicas y recetas. Una de las especialidades de las que presume más es su fideuá de zorza con queso de Arzúa: “Es riquísima. De primeras puede parecer que es un plato muy pesado, pero no es así y está triunfando”, comenta Martínez, que espera “seguir disfrutando de este hobby tan bonito”.

Miguel Beade, en el obrador de Panadería Mercedes

La panadería Mercedes de Carral logra otra estrella en el concurso 50 Panaderos Top de España

Más información
Integrantes de la comisión posan con las camisetas lanzadas para las fiestas

Suevos se vuelca con sus fiestas: “Aquí te riñen si tardas en ir a cobrar la cuota”

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Cuatro agentes de la Unidad de Caballería, en las proximidades de la Torre de Hércules

La unidad de la Policía que previene ‘al galope’ los incendios en Galicia
Dani Sánchez
Francisco Vázquez, en la boda de su hija en 2001

Hace 25 años | La boda del año en A Coruña: se casa la hija del alcalde Francisco Vázquez
Noela Rey Méndez
Operarios trabajan en el entorno de la antigua prisión provincial

Punto final a las obras para renovar el firme en el entorno de la Torre de Hércules
Lara Fernández
Los integrantes de Dorian, con Marc Gili a la izquierda, en una imagen promocional

Dorian | “Coruña es una ciudad con elegancia y respeto por la cultura”
Óscar Ulla