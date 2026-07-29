Rioboo acusa al BNG de pretender el cierre de un centro educativo privado de Sésamo

Imagen virtual del exterior de la British International School CEDIDA

A pesar de estar acuerdo en el fondo poco faltó para que se hubiesen perdido las formas. El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, y el portavoz del BNG, Tono Chouciño, volvieron a dejar patente su escasa sintonía personal en el pleno en el que se debatía una propuesta para que se construyese un acceso peatonal desde la vía autonómica AC-523, que enlaza la A-6 con el municipio de Cerceda, hasta el centro educativo British International School, que se está levantando en la parroquia de Sésamo.

La iniciativa del Bloque planteaba que se paralizasen las obras de construcción del complejo educativo, cuya apertura está prevista para septiembre, hasta que el proyecto contemplase el mencionado acceso. El resto de grupos políticos, que se mostraron partidarios del enlace peatonal, expresaron su disconformidad con la propuesta ante una posible prevaricación si salía adelante. Sin embargo, el regidor fue más allá y acusó al concejal del BNG de pretender el cierre del colegio, incluso antes de su inauguración.

“Vostede se quixese un acceso traería a este pleno una moción na que se solicitase a construcción de aceras, moción que poderíamos compartir todos os grupos, pero o que busca con esta proposta é que se cerre o centro educativo”, denunció el regidor.

Chouciño, por su parte, defendió que la moción presentada lo que busca es salvaguardar los derechos e intereses de los vecinos de Sésamo y no los de un promotor privado.

Concesión de licencia en 2024

Cabe recordar que British International School obtuvo en 2024 la concesión de licencia para construir un complejo educativo en las inmediaciones de la glorieta de acceso a la A-6, ubicada entre Ledoño y Sésamo.

El proyecto contempla un conjunto de edificaciones en forma de ‘U’, en torno a un gran atrio central, con una superficie total construida de 14.846 metros cuadrados que dará cabida al alumnado de todas las etapas educativas, desde los tres a los 18 años. El recinto contará, según fuentes de los gestores, con un único edificio, para fomentar la convivencia de todo el cuerpo estudiantil, pero que tendrá a su vez espacios diferenciados por etapas educativas, adaptados a las necesidades específicas en cada una de ellas.

Asimismo dispondrá de gimnasio y un polideportivo de 1.412 metros cuadrados de una única planta, que estará conectado con el edificio educativo por un pasillo cubierto, para proteger al alumnado de la climatología adversa, así como con una zona exterior habilitada para la práctica deportiva.

Por otra parte, el regidor aprovechó la sesión plenaria para acusar al grupo municipal del Partido Popular de poner en marcha una “penosa estrategia de bulos”.

“El pleno ha permitido comprobar una vez más un modo de hacer oposición que se viene repitiendo desde 2023: donde no ha comenzado una obra, el PP denuncia abandono; cuando comienza, cuestiona el proyecto y su ejecución; y antes de que finalice utiliza imágenes de trabajos en curso para presentarlas como si fueran el resultado definitivo”, apuntó Rioboo.

El mandatario se refería, en concreto, a las obras de mejora que se están llevando a cabo en la plaza de la Sagrada Familia, en el núcleo de Vilaboa. Mientras que los populares aseguraban que el proyecto que se estaba llevando a cabo provocaba malestar entre los vecinos, él replicó que a la obra aún le faltan dos meses de ejecución.