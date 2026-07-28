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Culleredo

La impresionante traca final de los fuegos de O Burgo

La luna llena sobre la ría y miles de personas a ambos lados de la misma dejaron una imagen para el recuerdo

Guillermo Parga
Guillermo Parga
28/07/2026 02:12

Es para muchos una de las citas del verano, y se nota en el goteo de coches a lo largo de todo Alfonso Molina. Los fuegos de O Burgo, ese punto final por todo lo alto a una de las grandes citas estivales, brillaron y deslumbraron como nunca. La confluencia de elementos así lo permitió, con una estampa para recordar: la luna brillando sobre la ría y miles de personas a ambos lados desde una hora antes. El espectáculo duró exactamente 12 minutos y comenzó a la una de la mañana. Puntual como el Mons Meg que cada día saluda a los ciudadanos de Edimburgo. La traca final, contundente, recibió una sonora ovación que dio por terminada una de las fiestas más masivas del verano. A pesar de que no estaba la Panorama o la París de Noia, avanzar por la zona de la fiesta fue todo un desafío. También encontrar un lugar donde cenar o tomar una copa.

La Panorama en Arteixo y los fuegos de O Burgo, platos fuertes de las fiestas del Apóstol en el área

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