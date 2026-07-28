El primer café de Karl Lagerfeld Cedida

Mientras cientos de personas hacen cola estos días para conocer el primer Karl Lagerfeld Café de Ámsterdam, pocos imaginan que esta cafetería de especialidad ha salido de una industria de Culleredo (A Coruña).

Allí tiene su sede KIMAK, la empresa gallega que está detrás de numerosos proyectos de retail y hospitality. Con más de 1.000 profesionales y actividad en más de 90 países, la compañía desarrolla espacios para las marcas internacionales más reconocidas, llevando desde Galicia un modelo de trabajo que va desde el diseño al montaje de grandes espacios, pasando por su ingeniería y fabricación.

KIMAK pone el sello gallego al primer café de Karl Lagerfeld Cedida

Su último proyecto traslada el universo estético de Karl Lagerfeld al mundo del café de especialidad mediante una cuidada combinación de materiales, detalles y acabados. KIMAK ha sido la responsable de convertir la visión de la marca en una realidad, coordinando cada elemento del proyecto para materializar con precisión la identidad de una de las firmas de lujo más reconocidas del mundo.

La participación en este proyecto se suma a una trayectoria internacional de más de tres décadas que ha llevado a la empresa gallega a ejecutar cada año cientos de espacios comerciales, hoteles y restaurantes para grandes marcas. La prueba de que el talento industrial gallego compite hoy en el escenario internacional más exigente.