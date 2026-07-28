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Culleredo

El PP acusa a Rioboo de actuar solo bajo presión vecinal

Exige explicaciones en el pleno por la problemática en diversas infraestructuras

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/07/2026 19:43
La portavoz municipal del PP, Izaskun García, en un acto de partidoCULLEREDO - POLÍTICALos afiliados al Partido Popular del municipio reeligen a Izaskun García como presidenta
La portavoz municipal del PP, Izaskun García, en un acto de partidoCULLEREDO - POLÍTICALos afiliados al Partido Popular del municipio reeligen a Izaskun García como presidenta
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El Partido Popular de Culleredo lleva al pleno municipal diversas iniciativas sobre problemas que afectan a distintos barrios y colectivos del municipio, pero que, a juicio de la portavoz popular, responden a una misma realidad: "Un gobierno que solo reacciona cuando la presión vecinal ya es insostenible".

Para Izaskun García, “no son seis problemas aislados, sino ejemplos de una misma forma de gobernar: escuchar tarde, actuar tarde y dejar que los problemas se cronifiquen”. “Los vecinos llevan años avisando, presentando escritos y reclamando soluciones. Mientras tanto, los problemas se agravan. Gobernar no consiste en esperar a que estalle el problema, sino en prevenirlo y resolverlo a tiempo”, asegura García.

Uno de los asuntos es la situación de la calle Moncho Reboiras, en O Burgo, donde el PP vuelve a reclamar una actuación urgente antes de la llegada de las lluvias. El garaje de la zona sufrió tres inundaciones el pasado invierno mientras las aceras continúan hundidas, el jardín municipal ha cedido cerca de medio metro y los problemas de drenaje siguen sin solucionarse. Los populares exigen conocer qué actuaciones concretas va a ejecutar el Concello y en qué plazos. “El alcalde no puede evitar que llueva, pero sí puede evitar que decenas de familias vuelvan a sufrir daños por un problema que el Concello conoce desde hace años”, señala.

El grupo popular también pregunta por la reforma de la plaza de Sagrada Familia. Según fuentes de la formación, una obra que está generando un importante rechazo entre los vecinos. "Critican el exceso de hormigón, la escasez de zonas de sombra, la pérdida de plazas de aparcamiento, un parque infantil insuficiente y rodeado de carreteras y que la calle Río da Cova, pese a la inversión realizada, vaya a quedar con tres pavimentos distintos y sin renovar el alumbrado", dice el PP, al tiempo que pide que se rectifique todo aquello que aún sea posible antes de finalizar la actuación. “Una plaza no puede diseñarse de espaldas a quienes la utilizan cada día”, afirma la portavoz popular.

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