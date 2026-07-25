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Culleredo

Culleredo licita por 204.000 euros la regeneración del entorno de la iglesia de Santa María de Rutis

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
25/07/2026 19:21
Iglesia de Santa María de Rutis
Iglesia de Santa María de Rutis
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Culleredo saca a contratación una actuación para poner en valor el entorno de la iglesia de Santa María de Rutis. Uno de los templos más relevantes y más antiguos del municipio, de origen medieval ya que se erigió en el siglo XII.

 Ubicado en Castro Laxe, la idea es realzar su valor histórico a la que vez que incrementar la seguridad vial y mejorar la zona residencial, por lo que se licita la regeneración de la calle Santa Bárbara por una cuantía de 204.840,90 euros, cofinanciados a través del Plan Único de la Diputación de A Coruña.

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El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, apunta que esta intervención buscará “realzar nuestro patrimonio histórico a la vez que procurar más seguridad y servicios" y avanza que con la obra se amplían los itinerarios reservados para peatones que además serán accesibles, una “cuestión prioritaria”.

El Ayuntamiento de Culleredo incluye en la actuación un tratamiento especial, acorde con su carácter patrimonial, con plataforma en materiales nobles en la parte que linda con la iglesia. Este será un espacio prioritario para el peatón, con una limitación de velocidad a 20 kilómetros por hora y paso de peatones.

Ese mismo tratamiento se mantendrá en las sendas peatonales en el inicio y final de la calle, donde la calzada será en asfalto. También se cuidarán los elementos comunes, con espacio para los contenedores y mobiliario urbano.

La obra también contempla la renovación de la iluminación actual, sustituyéndola por otra tipo ked. A su vez se homogeneizará la señalización y se dotará a la zona de red de drenaje de pluviales.

Rioboo señala que en el núcleo de Castro Laxe albergará numerosas actuaciones para el acondicionamiento de su red viaria. Así, a esta en la calle Santa Bárbara se le sumarán obras en las calles O Tuto, Castro, Nabas y Cadaval

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