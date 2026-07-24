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Culleredo

Culleredo licita por 266.000 euros la mejora de la seguridad vial en los accesos al IES Blanco Amor

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
24/07/2026 20:55
Tramo de Condes de Andrade donde se actuará
Tramo de Condes de Andrade donde se actuará
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Culleredo ha sacado a licitación la mejora de los accesos al IES Eduardo Blanco Amor, en el núcleo de Cordeda. La inversión alcanzará los 266.591,64 euros, cofinanciados por la Diputación a través del Plan Único

El proyecto renovará tanto la calle Condes de Andrade, que enlaza Cordeda con Vilaboa, como el ramal de entrada al instituto, asegura el Gobierno local. “O obxectivo será tanto aumentar a seguridade viaria nunha contorna prioritaria como mellorar as prestacións dunha rúa residencial moi empregada”, resume el alcalde, José Ramón Rioboo

Con esta obra, Culleredo busca proporcionar un espacio seguro adecuado a los peatones, “corrigiendo la situación actual con tramos de aceras de menos de dos metros de ancho”, destaca el Ejecutivo local.

Tramo con mejoras ejecutadas en Condes de Andrade
Tramo con mejoras ejecutadas en Condes de Andrade
CEDIDA

El pavimento de la calzada será renovado, al igual que superficies de las aceras que presentan desperfectos y desniveles. Los pasos de peatones serán sobreelevados para proteger a los viandantes y dispondrán de iluminación específica.

Rioboo apunta que la reforma de la calle “manterá a liña seguida nos numerosos proxectos de rexeneración urbana ao longo do municipio”. Así, se instalará nuevo mobiliario urbano, se realizarán plantaciones de árboles y arbustos y se emplearán material robustos y estéticos.

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