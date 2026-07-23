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Culleredo

Culleredo y Acougo colaboran en el acogimiento familiar de menores

Fran Moar
Fran Moar
23/07/2026 18:14
Representantes de Acougo ante la casa consistorial
Representantes de Acougo ante la casa consistorial
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El Ayuntamiento de Culleredo ahonda en su implicación con el acogimiento familiar de menores de edad. La responsable de la Concejalía de Cohesión Social, Marta Figueroa, recibió a Carmen Dourado y Mónica Permuy, responsables de Acougo (Asociación galega de familias de acollida) y ambas partes acordaron elaborar un convenio de colaboración entre la asociación y el gobierno local. El documento se centrará en fomentar la información sobre el acogimiento, la formación en la materia y la sensibilización de la opinión pública sobre la cuestión.

Según fuentes municipales, en Galicia, más de un millar de menores viven con familias de acogida. Con esta colaboración, el Ayuntamiento brinda su apoyo a la causa de estas familias, dentro del marco del compromiso con la sociedad que mantiene el gobierno local.

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