Culleredo despliega un operativo especial de seguridad con motivo de la fiestas de O Burgo

Con motivo de las fiestas patronales del Santiago Apóstol en O Burgo, que comienzan este miércoles con la actuación de la París de Noia, el Ayuntamiento de Culleredo ha desplegado un operativo de seguridad especial para proteger a los ciudadanos. Habrá refuerzo diario de patrullas de la Policía Local y de efectivos de Emerxencias, junto con la Guardia Civil.

Para empezar, dada la previsión de miles de visitantes a la localidad, la Policía Local establecerá una regulación en los pasos de peatones del entorno, con bandas reductoras de la velocidad. Además, en la avenida de A Coruña, principal acceso a la zona de las fiestas, se han instalado vallas que amplían la zona reservada a los viandantes.

Los agentes velarán por evitar aparcamientos prohibidos en lugares que afecten al tránsito de las personas, como las aceras, mientras que la avenida Juan Carlos I permanecerá cortada desde la glorieta de la avenida de A Coruña hasta la glorieta con la calle Templarios. El corte comienza a las 17.00 horas todos los días, salvo este sábado, día 25, que será a las 12.00 horas.

Desde el Gobierno que preside José Ramón Rioboo recuerdan que el paseo marítimo, en la parte peatonal que linda con la ría, está todavía en obras por parte del Estado, por lo que no se puede utilizar, y su acceso está precintado y completamente prohibido.

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Para personas con movilidad reducida, el Ayuntamiento ha habilitado zonas especiales en el aparcamiento de Gadis y en la calle Templarios. "Los taxis tendrán una parada especial en la avenida de A Coruña y habrá refuerzo de buses metropolitanos de madrugada, especialmente las jornadas de este miércoles y el lunes, las marcadas como de mayor afluencia", destaca Culleredo.

El alcalde, José Ramón Rioboo, hace un llamamiento a los ciudadanos para "disfrutar de estos festejos desde la tranquilidad, sin alcohol al volante y haciendo caso en todo momento a las indicaciones de los efectivos de seguridad". En la zona de las fiestas se instalará el puesto de mando avanzado de las fuerzas y cuerpos de seguridad, puesto sanitario, zona de ambulancias y bomberos.

El recinto festivo estará videovigilado y se ha instalado también un Punto Violeta para prevenir y evitar agresiones machistas.