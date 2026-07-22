Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Culleredo despliega un operativo especial de seguridad con motivo de la fiestas de O Burgo

El programa, de seis días, comienza este miércoles con París de Noia

Noelia Díaz
Noelia Díaz
22/07/2026 17:56
Fiestas de O Burgo @Quintana (11)
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Con motivo de las fiestas patronales del Santiago Apóstol en O Burgo, que comienzan este miércoles con la actuación de la París de Noia, el Ayuntamiento de Culleredo ha desplegado un operativo de seguridad especial para proteger a los ciudadanos. Habrá refuerzo diario de patrullas de la Policía Local y de efectivos de Emerxencias, junto con la Guardia Civil.

Para empezar, dada la previsión de miles de visitantes a la localidad, la Policía Local establecerá una regulación en los pasos de peatones del entorno, con bandas reductoras de la velocidad. Además, en la avenida de A Coruña, principal acceso a la zona de las fiestas, se han instalado vallas que amplían la zona reservada a los viandantes.

Los agentes velarán por evitar aparcamientos prohibidos en lugares que afecten al tránsito de las personas, como las aceras, mientras que la avenida Juan Carlos I permanecerá cortada desde la glorieta de la avenida de A Coruña hasta la glorieta con la calle Templarios. El corte comienza a las 17.00 horas todos los días, salvo este sábado, día 25, que será a las 12.00 horas.

Desde el Gobierno que preside José Ramón Rioboo recuerdan que el paseo marítimo, en la parte peatonal que linda con la ría, está todavía en obras por parte del Estado, por lo que no se puede utilizar, y su acceso está precintado y completamente prohibido.

La Panorama en Arteixo y los fuegos de O Burgo, platos fuertes de las fiestas del Apóstol en el área

Más información

Para personas con movilidad reducida, el Ayuntamiento ha habilitado zonas especiales en el aparcamiento de Gadis y en la calle Templarios. "Los taxis tendrán una parada especial en la avenida de A Coruña y habrá refuerzo de buses metropolitanos de madrugada, especialmente las jornadas de este miércoles y el lunes, las marcadas como de mayor afluencia", destaca Culleredo.

El alcalde, José Ramón Rioboo, hace un llamamiento a los ciudadanos para "disfrutar de estos festejos desde la tranquilidad, sin alcohol al volante y haciendo caso en todo momento a las indicaciones de los efectivos de seguridad". En la zona de las fiestas se instalará el puesto de mando avanzado de las fuerzas y cuerpos de seguridad, puesto sanitario, zona de ambulancias y bomberos. 

El recinto festivo estará videovigilado y se ha instalado también un Punto Violeta para prevenir y evitar agresiones machistas.

Integrantes de la comisión posan con las camisetas lanzadas para las fiestas

Suevos se vuelca con sus fiestas: “Aquí te riñen si tardas en ir a cobrar la cuota”

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Fiestas de O Burgo @Quintana (11)

Culleredo despliega un operativo especial de seguridad con motivo de la fiestas de O Burgo
Noelia Díaz
La Feira das Marabillas celebra 30 años con más animación que nunca

A Coruña regresa al medievo y a las invasiones británicas
Guillermo Parga
Un avión aterriza en la pista del aeródromo de Alvedro

Inditex destina 1,5 millones de euros a la promoción turística de A Coruña
Ana Herrero
Mapa de las comarcas de A Coruña y Betanzos, con los datos relativos al operativo establecido para Oleiros, Bergondo y Aranga

Oleiros, Bergondo y Aranga definen el operativo especial para el eclipse
Lucía Tenreiro