Continúa la búsqueda del vecino de Culleredo desaparecido este viernes

José Manuel Baeza Cedida

La Guardia Civil mantiene activo un operativo para localizar a José Manuel Baeza Durán, un vecino de Culleredo de 67 años cuya desaparición ha sido catalogada como de alto riesgo debido a su estado de salud.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, el hombre se ausentó de su domicilio familiar sobre las 21.00 horas del pasado viernes, 17 de julio, sin que desde entonces se tenga constancia de su paradero.

En el momento de su desparición vestía un pantalón corto de pijama azul con dibujos de palmeras, una camiseta de manga corta gris con letras azules en la parte delantera y sandalias azules. Además, no llevaba consigo documentación, dinero ni teléfono móvil.

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José Manuel Baeza Durán padece párkinson y acúfenos severos, unas patologías que hacen que requiera atención y seguimiento constantes y que aumentan su vulnerabilidad, al poder encontrarse desorientado.

Durante la jornada del domingo, el dispositivo de búsqueda se centró en las zonas de Mera y Puente Pasaje, donde participaron efectivos terrestres y se utilizaron drones para rastrear el terreno. Sin embargo, el operativo concluyó sin resultados positivos.

La Guardia Civil solicita la colaboración ciudadana y pide que cualquier persona que pueda aportar información sobre el desaparecido, lo haya visto o conozca su posible paradero, contacte de inmediato con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o llame al 112.