Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Continúa la búsqueda del vecino de Culleredo desaparecido este viernes

Redacción .
Redacción .
20/07/2026 11:33
Desaparecido en Culleredo.jpg
José Manuel Baeza
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Guardia Civil mantiene activo un operativo para localizar a José Manuel Baeza Durán, un vecino de Culleredo  de 67 años cuya desaparición ha sido catalogada como de alto riesgo debido a su estado de salud.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, el hombre se ausentó de su domicilio familiar sobre las 21.00 horas del pasado viernes, 17 de julio, sin que desde entonces se tenga constancia de su paradero.

En el momento de su desparición vestía un pantalón corto de pijama azul con dibujos de palmeras, una camiseta de manga corta gris con letras azules en la parte delantera y sandalias azules. Además, no llevaba consigo documentación, dinero ni teléfono móvil.

Desaparecido en Culleredo.jpg

Buscan a un vecino de Culleredo desaparecido este viernes

Más información

José Manuel Baeza Durán padece párkinson y acúfenos severos, unas patologías que hacen que requiera atención y seguimiento constantes y que aumentan su vulnerabilidad, al poder encontrarse desorientado.

Durante la jornada del domingo, el dispositivo de búsqueda se centró en las zonas de Mera y Puente Pasaje, donde participaron efectivos terrestres y se utilizaron drones para rastrear el terreno. Sin embargo, el operativo concluyó sin resultados positivos.

La Guardia Civil solicita la colaboración ciudadana y pide que cualquier persona que pueda aportar información sobre el desaparecido, lo haya visto o conozca su posible paradero, contacte de inmediato con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o llame al 112.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Primark baja los precios a un centenar de sus prendas más vendidas en España
EFE
Paseo fluvial de Arteixo

Arteixo pone en marcha el concurso fotográfico que ilustrará el calendario municipal de 2027
Redacción
Este viernes se abrió al público la piscina marina de O Parrote y se inauguró La Potera, un centro de servicios equipado para complementar las actividades que pueden desarrollarse en la plataforma de baño.

La Potera de O Parrote cobrará un euro por usar sus taquillas para evitar la pérdida de llaves
Jorge Riveiro
El ideal gallego

Condenado un cabo del acuartelamiento de Atocha en A Coruña por abuso y maltrato a un soldado
EP