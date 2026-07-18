Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Buscan a un vecino de Culleredo  desaparecido este viernes

El hombre, de 67 años, tiene problemas de salud

Ep
18/07/2026 14:34
Desaparecido en Culleredo.jpg
El hombre desaparecido en Culleredo.jpg
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Buscan a José Manuel Baeza Durán, un vecino de Culleredo (A Coruña) de 67 años con problemas de salud que requieren atención y seguimiento constante.

En un comunicado enviado a los medios, la Guardia Civil de A Coruña ha alertado de la desaparición, catalogada de alto riesgo. El varón se ausentó de su domicilio familiar a las 21.00 horas del pasado viernes, 17 de julio.

Imagen reciente de Irene María Mosquera

Hallan sana y salva a la vecina de Sada desaparecida desde el lunes

Más información

Según se detalla en el comunicado, en el momento de su desaparición, el afectado vestía un pantalón corto de pijama de color azul y dibujos de palmeras, una camiseta de manga corta azul de color gris y letras azules en la parte delantera y sandalias azules. No portaba consigo documentación, dinero ni teléfono móvil.

Desaparecido en Culleredo
José Manuel Baeza Durán

El desaparecido padece párkinson y acúfenos severos, por lo que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad y desorientación.

La Guardia Civil ha solicitado a cualquier ciudadano que pueda aportar pistas, que lo haya visto o que tenga conocimiento de su paradero, que se ponga en contacto de inmediato con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o con el 112 Emergencias.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura el acto de presentación de los candidatos a las capitales de provincia para las elecciones municipales de 2027 este sábado, en Santiago

Miguel Lorenzo, candidato del PP por A Coruña, reivindica ante Feijóo su victoria "frente a los pactos de perdedores"
EP
Desaparecido en Culleredo.jpg

Buscan a un vecino de Culleredo desaparecido este viernes
EP
Grabados en Betanzos

El CIEC de Betanzos se adapta al nuevo turismo: a menos alojamientos, más intensidad
Lucía Tenreiro
Perros en el área canina del parque de Bens, en una imagen de 2018Un perro se asoma a uno de los conductos de agua criticados, ya que permitirían salir a los canes de menor tamaño

Los proyectos de los presupuestos participativos de A Coruña: señalizar las playas nudistas, un mirador de aves, juegos de agua o áreas para perros
Noela Rey Méndez