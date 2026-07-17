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Culleredo

La Diputación de A Coruña colabora con 36.000 euros en la organización del 'Castelo Conta'

Redacción
17/07/2026 10:57
Natividade González y Xosé Antonio Touriñán, en la presentación de Castelo Conta
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La Diputación de A Coruña colabora con una nueva edición del Castelo Conta. Este año, la aportación para la celebración de este evento de narración oral, comedia y tradición alcanza los 36.000 euros, procedentes de la línea que la institución cuenta para apoyar festivales. 

El evento se presentó de manera oficial en un acto que contó con la asistencia de la responsable de Cultura de la institución, Natividade González, quien puso en valor el potencial de este proyecto nacido del impulso vecinal y que genera un enorme impacto cultural, social y de vertebración territorial en todo el ayuntamiento de Culleredo.

Durante la presentación, la diputada detalló la relevancia de otorgar este respaldo económico a propuestas que, como esta, no solo mantienen vivas las tradiciones, sino que las reinterpretan para generar riqueza y cohesión social

Para la representante provincial, Castelo Conta se erige como "un modelo exemplar de xestión cultural no rural que demostra a vitalidade e a capacidade de atracción de público que posúe a contorna non urbana cando se aposta pola calidade e pola identidade propia”, indicó González.

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Asimismo, la diputada señaló que esta iniciativa “demostra como a cultura crea comunidade, fomenta a creatividade e achega a literatura e a narración oral a públicos de todas as idades” incidiendo en que  “para nós é un orgullo apoiar economicamente iniciativas como esta, porque significa apoiar a cultura como ben común, talento e dinamización do territorio”. 

Para González, "Castelo Conta é un exemplo de proxectos transformadores, de calidade, con identidade propia, que enriquecen a vida cultural da provincia e que fan da cultura un espazo de encontro e participación para toda a veciñanza”.

La nueva edición del festival se desarrollará entre el 24 y el 30 de agosto en las diferentes aldeas que componen la parroquia de Castelo.

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