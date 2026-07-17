Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Tres detenidos y ocho investigados por una pelea en Culleredo en la que se cortó una oreja

Redacción
17/07/2026 09:56
Detención Culleredo
En la imagen uno de los detenidos tras la investigación policial
Guardia Civil
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Culleredo, en colaboración con la Policía Local de la citada localidad y la Etzanintza, han culminado una investigación policial que se ha saldfado con la detención de tres personas como presuntas autoras de un delito de lesiones graves, así como con la investigación de otras ocho por un presunto delitdo de participación en una riña tumultuaria.

Los hechos se originaron la madrugada del pasado 3 de abril de 2026 en el interior de un establecimiento de ocio ubicado en la localidad de O Burgo, en el término municipal de Culleredo, donde se celebraba una fiesta de cumpleaños. Alrededor de las 05:00 horas, y tras el inicio de una discusión por motivos insignificantes, se desencadenó una pelea multitudinaria entre los asistentes a la celebración y otros clientes del local.

Como consecuencia del altercado, un varón de 42 años y vecino del municipio requirió traslado urgente en ambulancia al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, Chuac, debido a una herida abierta sangrante en la ceja. 

Tras la rápida intervención de patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Culleredo, se logró restablecer el orden en la zona y se procedió a identificar a los testigos presenciales. Los presuntos autores de la agresión física se habían ausentado del establecimiento antes de la llegada de las fuerzas de seguridad. 

Durante la mañana posterior al suceso, los agentes policiales regresaron al establecimiento para realizar una inspección ocular técnica con el fin de recabar indicios. En el transcurso de este reconocimiento, localizaron en el suelo una oreja humana. Ante el hallazgo, y tras constatar que no constaban datos iniciales de ningún implicado con dicha amputación en los partes de asistencia rápida, la Guardia Civil inició gestiones de máxima urgencia con el centro hospitalario de referencia. En el Chuac se confirmó que en ese instante se intervenía de urgencia a un jóven de 18 años por la pérdida traumática de un pabellón auricular. Los agentes hicieron entrega inmediata de la oreja recuperada al equipo médico, logrando que fuese reimplantada con éxito. 

A raíz de este hito, el Área de Investigación del Puesto Principal de Culleredo coordinó la toma de declaraciones y la identificación de todos los participantes en la riña. Al constatar que el joven lesionado y parte de su entorno familiar directo residían en el País Vasco, donde interpusieron formalmente las denuncias, se estaelció un canal de colaboración con la Ertzaintza para el pleno esclarecimiento de los hechos. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Cáritas Diocesana

Cáritas y Escuelas Populares Gratuitas lanzan RECREO, un nuevo programa de apoyo educativo y social para la infancia en A Coruña
Redacción
Finca de los Mariño, obras de los vestuarios de la escuela municipal de surf

Comienzan en la finca de los Mariño las obras para los vestuarios de la escuela de Surf
Abel Peña
Detención Culleredo

Tres detenidos y ocho investigados por una pelea en Culleredo en la que se cortó una oreja
Redacción
Agente en uno de los puestos del Cimacc

La sala del 091 advierte de un aumento “preocupante” de las alertas de suicidio
Abel Peña