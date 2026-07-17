Tres detenidos y ocho investigados por una pelea en Culleredo en la que se cortó una oreja

En la imagen uno de los detenidos tras la investigación policial Guardia Civil

Efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Culleredo, en colaboración con la Policía Local de la citada localidad y la Etzanintza, han culminado una investigación policial que se ha saldfado con la detención de tres personas como presuntas autoras de un delito de lesiones graves, así como con la investigación de otras ocho por un presunto delitdo de participación en una riña tumultuaria.

Los hechos se originaron la madrugada del pasado 3 de abril de 2026 en el interior de un establecimiento de ocio ubicado en la localidad de O Burgo, en el término municipal de Culleredo, donde se celebraba una fiesta de cumpleaños. Alrededor de las 05:00 horas, y tras el inicio de una discusión por motivos insignificantes, se desencadenó una pelea multitudinaria entre los asistentes a la celebración y otros clientes del local.

Como consecuencia del altercado, un varón de 42 años y vecino del municipio requirió traslado urgente en ambulancia al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, Chuac, debido a una herida abierta sangrante en la ceja.

Tras la rápida intervención de patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Culleredo, se logró restablecer el orden en la zona y se procedió a identificar a los testigos presenciales. Los presuntos autores de la agresión física se habían ausentado del establecimiento antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.

Durante la mañana posterior al suceso, los agentes policiales regresaron al establecimiento para realizar una inspección ocular técnica con el fin de recabar indicios. En el transcurso de este reconocimiento, localizaron en el suelo una oreja humana. Ante el hallazgo, y tras constatar que no constaban datos iniciales de ningún implicado con dicha amputación en los partes de asistencia rápida, la Guardia Civil inició gestiones de máxima urgencia con el centro hospitalario de referencia. En el Chuac se confirmó que en ese instante se intervenía de urgencia a un jóven de 18 años por la pérdida traumática de un pabellón auricular. Los agentes hicieron entrega inmediata de la oreja recuperada al equipo médico, logrando que fuese reimplantada con éxito.

A raíz de este hito, el Área de Investigación del Puesto Principal de Culleredo coordinó la toma de declaraciones y la identificación de todos los participantes en la riña. Al constatar que el joven lesionado y parte de su entorno familiar directo residían en el País Vasco, donde interpusieron formalmente las denuncias, se estaelció un canal de colaboración con la Ertzaintza para el pleno esclarecimiento de los hechos.