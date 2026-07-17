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Culleredo

Culleredo lanza 'Verán Movidiño' para promover el envejecimiento activo

Redacción
17/07/2026 19:25
Actividades en el Verán Movidiño
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Un año más, el Ayuntamiento de Culleredo apuesta por concienciar a los vecinos del hábito de cuidar la salud física y mental a través del ejercicio al aire libre, presentando para ello la programación de su ‘Verán Movidiño’, que propone iniciativas para enganchar a la gente mayor a la actividad física y deportiva y fomentar el envejecimiento activo.

El plan incluye sesiones en el exterior dirigidas por profesionales desde el próximo lunes, día 20, hasta el mes de septiembre, con acceso totalmente gratuito. Se desarrollarán en las zonas urbanas y rurales de la localidad.

Con clases de una hora de duración, los lunes serán en la plaza das Brañas de Fonteculler (10.00 horas) y en el parque de la Torre de Celas (11.30 horas). Los martes serán en Castelo a las 10.00 y en Sésamo a las 11.30 horas.

Los miércoles les tocará a Tarrío, en el centro social O Noso Lar (10.00) y a Sueiro, también en el centro social (11.30). Los viernes se llevarán a cabo en el parque biosaludable de O Burgo a las 10.00 horas y en el parque de Villa Melania de Vilaboa a las 11.30 horas.

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