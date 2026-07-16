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Culleredo

Xoel López actuará el 28 de agosto en el Castelo Conta de Culleredo

El coruñés presentará en el festival promovido por Xosé A. Touriñán su 'Oniria Popular'

Noelia Díaz
Noelia Díaz
16/07/2026 19:22
Concierto de Xoel López en Noites do Porto
Concierto de Xoel López en Noites do Porto
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El músico coruñés Xoel López será uno de los platos fuertes del festival Castelo Conta de Culleredo, evento promovido por el actor Xosé A. Touriñán -oriundo de Castelo- y que revitaliza cada agosto el rural con una mezcla de humor, cultura y tradición oral. López, que acaba de lanzar su disco 'Oniria Popular', tocará el viernes 28 de agosto a las 23.00 horas en la polideportiva de la localidad con Antía Muíño como telonera y las entradas ya están a la venta en Ataquilla.com.

"Con máis de 20 anos de traxectoria, Xoel López construíu unha das discografías máis recoñecidas da música independente estatal. Desde a súa etapa con Deluxe ata a súa consolidación como artista en solitario, a súa carreira sempre estivo ligada á procura de novos camiños, mesturando influencias e explorando diferentes formas de entender a canción", explicaron desde Castelo. 

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La programación del evento, que este 2026 vive su undécima edición, fue presentada este jueves en la parroquia cullerdense, un acto al que acudió el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Además del concierto del cantante coruñés, el festival incluye en su propuesta de ocio los de De Ninghures, la Orquestra Bravú Xangai, 9Louro, Quinkillada, Ulex, Kid Mount, Balteira o Ailá, entre otros.

El conselleiro agradeció durante el acto de presentación la implicación de profesionales como Touriñán, “por impulsar unha iniciativa que valora a nosa tradición oral e traballa pola súa conservación ofrecendo unha programación singular, diversa e na que se aposta pola universalización do acceso á cultura sen condicionantes territoriais, na liña das actuacións da nosa pioneira Lei de cultura inclusiva e accesible”.

El sábado 30 será A Noite do Castelo Conta, que reúne a parte de los cómicos más reconocidos de Galicia. En esta ocasión formarán en el escenario Pepo Suevos, David Amor, Quico Cadaval, Lucía Veiga, Marita Martínez, Patricia Castrillón, Gari Garrido, Oswaldo Digón, David Perdomo y Javier Veiga.

Continuarán los Contos de Castelo, donde los mayores de la parroquia narran sus vivencias y transmiten su experiencia y saber; las actividades de Xente Miúda para los más pequeños, la andaina, la romería del San Ramón, y los Vermús na Taberna, con reputados chefs como Jorge Trigo, Nacho Moreira, Lolo Mosteiro, Paula Martínez, Bea Sotelo, Kike Piñeiro, Lucía Freitas, Chisco Jiménez o Moncho Méndez, entre otros muchos. La programación completa puede consultarse en casteloconta.gal/axenda.

Visionado del eclipse en el Xalo

El Castelo Conta acogerá una actividad especial en el monte Xalo con motivo del eclipse del 12 de agosto, una propuesta que "convida a veciñanza e visitantes a reunirse no monte para observar este fenómeno astronómico nunha contorna natural", explican desde el festival.

La iniciativa contará con una zona de visionado habilitada para garantizar una observación cómoda y respetuosa con el espacio. El acceso estará organizado mediante pulsera, "xa que se trata dun enclave natural no que é necesario coidar a contorna e limitar a afluencia de persoas", indican. Así, los usuarios pueden reservar ya su pulsera por diez euros.

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