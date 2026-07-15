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Culleredo

Jordi Hereu reivindica el futuro del coche eléctrico en O Burgo, Culleredo

El ministro de Industria asistió a la apertura de la nueva estación de carga en la AP-9

Redacción
15/07/2026 19:24
Inauguración de la estación eléctrica en O Burgo
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El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reivindicado este miércoles el futuro del coche eléctrico y el progresivo crecimiento del mismo en España durante la inauguración de la nueva estación de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos de Atlante España en O Burgo, en el municipio de Culleredo.

"La mayor estación de recarga de Galicia", ha señalado el CEO de Atlante España, Quim Ibern, en el acto con presencia, entre otras autoridades, del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco y del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

Además de incidir en la importancia de afianzar este sector en el ámbito industrial, el ministro ha subrayado el "gran crecimiento" del coche eléctrico. "Que llega al 21,8 por ciento de las ventas", ha remarcado para incidir, además, en que en estos momentos se está "en un proceso de cambio". "El futuro será la movilidad eléctrica", ha añadido.

A su vez, Ibern ha destacado que la vocación es que este tipo de puntos de carga sean "parte del día a día". Mientras, Stefano Terranova, CEO de Atlante Group, ha incidido en que la transición energética es en estos momentos "fundamental" y ha apelado a la cooperación en este ámbito.

Atlante España ha desarrollado esta instalación y otra en San Simón (Pontevedra) -que entrará en servicio en las próximas semanas- ambas ubicadas en la Autopista del Atlántico (AP-9), uno de los principales corredores viarios del noroeste peninsular, con un total de 32 puntos de carga ultrarrápida, 16 en cada emplazamiento.

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