Culleredo inicia el proceso para mejorar la calle Domingo Sierra de Vilaboa

Aspecto actual de la calle a remodelar CEDIDA

El Ayuntamiento de Culleredo completará la regeneración integral de la calle Domingo Sierra, una de las principales vías residenciales de Vilaboa, con una inversión de 336.000 euros, cofinanciada por la Diputación. El gobierno local, presidido por José Ramón Rioboo, publicó la licitación de la actuación correspondiente a la segunda fase, dando continuidad a su proyecto de modernización del núcleo. En este caso, la intervención abarcará al tramo de la calle Condes de Andrade y la glorieta de la fuente de Vilaboa, incluyendo un tramo de la calle Alejandro Pérez Lugín. Los trabajos consistirán en el asfaltado de la vía, la renovación de aceras para incrementar la accesibilidad, la instalación de nueva señalización para garantizar la seguridad y la dotación de iluminación LED.

Por su parte, en los pasos de peatones se colocará iluminación específica y en los accesos a garajes se empleará baldosa reforzada. El Ayuntamiento también se instalará mobiliario urbano y se generarán zonas verdes, con plantaciones de árboles autóctonos.

El alcalde, José Ramón Rioboo, apunta que con esta actuación "daremos un paso máis na reforma urbana de Vilaboa, que empezamos pola avenida principal pero que tamén a estenderemos as rúas da contorna". Además, en el caso de Domingo Sierra, recuerda, la calle sufrió el paso provisional de mayor carga de tráfico durante las obras de la avenida, por lo que el Ayuntamiento programó su mejora.

"As obras en Vilaboa están marcando un antes e un despois, hai que lembrar o aspecto que tiña as rúas hasta hai uns anos", subraya el regidor, que también destaca el incremento de la movilidad, la mejora en los servicios y equipamientos, y la nueva imagen como características diferencias.

Las mismas fuentes añaden que con esta segunda fase la inversión total en Domingo Sierra ronda los 800.000 euros y que el Ayuntamiento lleva destinados cuatro millones de euros a la regeneración urbana de Vilaboa, con actuaciones en la red viaria y en las plazas. Actualmente se está llevando a cabo la reforma de la avenida principal entre la AP-9 y Luis Seoane, y la renovación de la plaza de la Sagrada Familia.