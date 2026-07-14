María Díaz, presidenta de Apadan | “Cada vez nos llegan más animales de gente que tiene el síndrome de Noé”

María Díaz posa en el refugio de Apadan, en Culleredo Javier Alborés

En verano las protectoras de animales viven uno de sus momentos más críticos del año con el repunte de los abandonos –aunque ese mal cada vez es menos estacional– y en Apadan (Culleredo) destacan que cada vez es más frecuente que los propios dueños entreguen perros en refugios por cambios laborales o de residencia –al no encontrar alquileres que admitan mascotas–. De todo ello habla María Díaz, presidenta de Apadan.

¿La tasa de abandonos sigue siendo mayor en verano?

Sí, aunque ya no es algo tan ligado a la estacionalidad como antes. Lo que nos baja mucho en verano son las adopciones, el plan de vida que tenemos es distinto y salimos más. Si hacemos una o dos adopciones a la semana para nosotros es un hito. Hay un cambio de tendencia desde que salimos de la pandemia, y agravado en los dos o tres últimos años, y es que recogemos menos animales de la calle directamente. Ahora recibimos cada vez más animales directamente de sus dueños, por cambios laborales, de residencia o incluso porque muchos pisos de alquiler no admiten mascotas. Cada vez es más frecuente, cuando realmente se podrían pactar en el contrato unas cláusulas, porque el perro no tiene por qué hacer nada malo.

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¿Tienen muchos voluntarios?

Nos baja el número ahora porque todo el mundo coge vacaciones. Tanto nosotros como cualquier protectora tiene un problema, que es el tipo de perro que suele estar en el refugio: con cierto pasado, traumas, miedos... tienen problemas de socialización y tratamos de tener voluntarios con cierta constancia, porque entre que te aprendes los nombres, el carácter, su dieta, etc., lleva un tiempo y no puede ser gente que solo vaya a venir un mes a cubrir unas vacaciones. La confianza se consigue a medio plazo, se van acostumbrando a la presencia de los voluntarios y sus voces. Eso se consigue con tareas no relacionadas directamente con el animal: entrando a reponer comida y agua en los caniles, limpiando... A partir de ahí se hacen paseos, todo muy progresivamente. Acogemos voluntarios durante todo el año, tienen que ser personas con cierta resistencia física.

¿Cuántos son en Apadan?

Si contamos trabajadores, directiva y voluntarios, casi 30.

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De los últimos rescates, ¿hay alguno que le haya marcado?

Cada vez nos llegan más animales de gente con el síndrome de Noé y llegan francamente dañados física y socialmente. Es terrible. Personas que acumulan animales sin ningún tipo de control, ni reproductivo, ni de higiene y, muchas veces, ni de alimento. Suelen avisarnos los servicios sociales porque normalmente es una persona que tampoco puede hacerse cargo de sí misma. Hace poco recogimos unos en un municipio de la Costa da Morte y había cachorros de un mes, animales ancianos, enfermos... todo mezclado.

¿Cuántos perros tienen ahora?

74. A veces viene gente que quiere adoptar pero no se ajusta ningún perro. Por ejemplo, si hay niños pequeños no te puedes llevar un animal con miedo. Y es una faena, porque ves que serían buenos adoptantes.

¿Qué recomendaciones hace para el cuidado de perros en verano?

Darles descansos a la sombra y ofrecerles agua constantemente. Como a cualquier persona.