Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en la antigua hípica de A Garrocha

El cuerpo sin vida de un hombre, de unos cincuenta años, fue hallado alrededor de las 13.30 horas en el recinto de la antigua hípica de A Garrocha, en el municipio de Culleredo. Según diversas fuentes, un particular alertó de que estaba presenciando un pequeño incendio en el exterior del recinto que permanece abandonado desde hace años y que un varón se encontraba tendido mientras presentaba importantes quemaduras.

El centro integrado del 112 Galicia trasladó el aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias del 061, a los agentes del parque comarcal de bomberos de Arteixo, a la Guardia Civil y a los agentes de la Policía Local de Culleredo. También se trasladó el propio alcalde, José Ramón Rioboo, que fue informado de un suceso cuyas primeras investigaciones apuntan a que se trate de un suicidio.

Una vez en el lugar, los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento del hombre. Por su parte, los efectivos de bomberos indicaron que el incendio afectó principalmente a la maleza y el monte bajo que rodea la edificación y a restos que permanecen en pie de la estructura de la antigua hípica.

Un recinto utilizado para abandonar restos

Se da la circunstancia de que el lugar en el que fue hallado el cuerpo es un recinto muy utilizado para abandonar restos principalmente de obra. Recientemente el Ayuntamiento cullerdense denunció la aparición de muebles viejos, escombros, restos de pintura y una diversidad de enseres de todo tipo, que tenían su origen principal en reformas de inmuebles de A Coruña y Arteixo.

Durante las inspecciones policiales se hallaron documentos con datos identificativos tanto de particulares como de empresas, lo que constituyó una de las principales pistas que sirvieron para proceder a la localización formal de los responsables.