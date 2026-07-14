Arde un camión en Sésamo

Bomberos de Arteixo se encargaron de sofocar el incendio Cedida

Un camión con bomba de hormigonado ardió esta tarde en San Martiño de Sésamo, en Culleredo. El suceso ocurrió minutos antes de las 16.30 en la AC-523 cuando en el Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia recibió un aviso alertando de un vehículo incendiado y de una intensa humareda a la altura del kilómetro 1.

El vehículo circulaba por la AC-523 desde Cerceda en dirección a la A-6. Pero, de acuerdo a los indicios existentes, "se le calentaron en exceso los frenos en la bajada y empezaron a arder, por lo que se desvió en la rotonda hacia una carretera local donde se paró extendiéndose el fuego", informa el Ayuntamiento de Culleredo.

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Hasta allí se desplazaron de inmediato los Bomberos del Parque de Arteixo, que se encargaron de las tareas de extinción; el Servizo de Emerxencias del Concello de Culleredo, que colaboraron en la intervención hasta casi las 18.00. También se desplazaron la Policía Local y la Guardia Civil de Culleredo.

A pesar de que los daños materiales han sido elevados, no hubo que lamentar víctimas ni heridos en este suceso, que obligó a cortar la circulación en un tramo de la AC-523.