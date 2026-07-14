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Culleredo

Arde un camión en Sésamo

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
14/07/2026 18:35
CAMION LEDOÑO
Bomberos de Arteixo se encargaron de sofocar el incendio
Cedida
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Un camión con bomba de hormigonado ardió esta tarde en San Martiño de Sésamo, en Culleredo. El suceso ocurrió minutos antes de las 16.30 en la AC-523 cuando en el Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia recibió un aviso alertando de un vehículo incendiado y de una intensa humareda a la altura del kilómetro 1. 

El vehículo circulaba por la AC-523 desde Cerceda en dirección a la A-6. Pero, de acuerdo a los indicios existentes, "se le calentaron en exceso los frenos en la bajada y empezaron a arder, por lo que se desvió en la rotonda hacia una carretera local donde se paró extendiéndose el fuego", informa el Ayuntamiento de Culleredo. 

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Hasta allí se desplazaron de inmediato los Bomberos del Parque de Arteixo, que se encargaron de las tareas de extinción; el Servizo de Emerxencias del Concello de Culleredo, que colaboraron en la intervención hasta casi las 18.00. También se desplazaron la Policía Local  y la Guardia Civil de Culleredo. 

A pesar de que los daños materiales han sido elevados, no hubo que lamentar víctimas ni heridos en este suceso, que obligó a cortar la circulación en un tramo de la AC-523.

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