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Culleredo

Pantalla gigante en las fiestas de Vilaboa, en Culleredo, para ver el Francia-España de semifinales

Noelia Díaz
Noelia Díaz
13/07/2026 13:19
Aficionados en María Pita, el viernes pasado, ante la pantalla gigante
Aficionados en María Pita, el viernes pasado, ante la pantalla gigante
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Las fiestas de Vilaboa contarán este martes con una pantalla gigante para ver el partido de semifinales del Mundial que enfrentará a Francia y España. Aprovechando la infraestructura de la orquesta Cinema, el partido se podrá disfrutar junto a la gran carpa de la plaza de la iglesia.

A partir de las 19.00 horas comenzará la churrascada, indican desde la organización, y empezará a sonar la música del Dj Takesound hasta el inicio del Francia-España. Tras el partido llegará la actuación de la orquesta Cinema, liderada por César Romero.

El Ayuntamiento puso en marcha durante estos festejos un dispositivo especial de seguridad de la Guardia Civil, la Policía Local, el Servicio Municipal de Emerxencias y el 061. Se reforzaron todos los días los turnos de los agentes locales en horario nocturno, además de disponer de un sistema de videovigilancia controlado desde el puesto de mando avanzado.

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