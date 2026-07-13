Culleredo aprueba la cuenta general de 2024

Pleno en Culleredo CEDIDA

Culleredo aprobó este lunes en un pleno extraordinario la cuenta general correspondiente al ejercicio 2024. El punto, único en el orden del día, contó con los votos favorables del Gobierno local, las abstenciones de PP y Alternativa dos Veciños, y los votos en contra del grupo nacionalista.

La concejala de Economía y Hacienda, Marta Iglesias, explicó que a pesar de haber realizado ya el año pasado la liquidación del presupuesto, la conformación completa de la cuenta se demoró por el paso de hasta cuatro interventores al estar de baja la titular.

Iglesias expuso que "la realidad de los municipios, como es el caso de Culleredo, es que las inversiones no se ejecutan en el mismo ejercicio contable, sino que tienen una concepción plurianual". También lamentó la "distorsión sobre la realidad de las inversiones que está realizando el Partido Popular", aclarando que se iniciaron las tramitaciones de 5,7 millones de euros en inversiones, "de los que la mitad fueron adjudicados en dicho ejercicio".

"Parte de esas obras se ejecutaron íntegramente en ese mismo año y otra parte continuaron el siguiente. No es dinero no invertido, son obras en ejecución que se incorporaron al siguiente ejercicio”, puntualizó.

Críticas del PP

Desde el grupo popular, Izaskun García señaló que las propias cuentas municipales "desmontan la excusa del bloqueo utilizada por el Gobierno durante todo el mandato". "Se cerró 2024 con 18,3 millones de euros en el banco. Los vecinos no viven del dinero que se acumula en las cuentas del Concello. Viven de calles arregladas, parques cuidados, instalaciones deportivas dignas y ayudas que llegan a tiempo. El dinero estaba. Lo que no llegaron fueron las soluciones", dijo García.

"Cuando un gobierno llega tarde, quien acaba perdiendo es siempre el vecino", afirmó, y recordó que "la mala gestión del Gobierno ya ha tenido consecuencias muy concretas para Culleredo".

"El municipio ha perdido cerca de 800.000 euros correspondientes a las dos convocatorias de los Obradoiros de Emprego y al programa Talento Mozo, además de 700.000 euros de financiación adicional para el Servicio de Ayuda no Fogar por errores en la gestión y de fondos europeos que caducaron por no ejecutarse dentro de plazo", manifestó la portavoz del PP en Culleredo.

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