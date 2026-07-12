Deporte y solidaridad se dan la mano en la marcha por la esclerosis múltiple de Culleredo

Marcha por la esclerosis múltiple de Culleredo Cedida

Deporte, solidaridad y concienciación se dieron la mano esta mañana en Culleredo con la celebración de una marcha solidaria por la esclerosis múltiple en el paseo marítimo de O Burgo. La cita, organizada por la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple (ACEM) con la colaboración del Concello, congregó a 150 participantes entre los que se encontraban el alcalde, José Ramón Rioboo, y la concejala de Cohesión Social, Marta Figueroa.

Marcha por la esclerosis múltiple de Culleredo Cedida

Previamente al inicio del recorrido se realizó un acto inicial en el que el regidor aprovechó para aplaudir la iniciativa de las asociaciones organizadoras, incidiendo en el compromiso del gobierno por seguir “apoiando o voso labor social e promovendo un maior coñecemento e conciencia entre a sociedade”.

Bajo la denominación de "CaminEMos", la cita se enmarcó en la campaña impulsada por la Asociación Española de Esclerosis Múltiple junto a sus entidades miembro para acercar la realidad de la enfermedad a la ciudadanía.

Marcha por la esclerosis múltiple de Culleredo Cedida

El gobierno municipal mantiene una estrecha colaboración con ACEM que, pese a tener su sede en A Coruña, también desarrolla iniciativas en Culleredo para acercar apoyo, atención y actividades a las personas con esclerosis múltiple y a sus familias del municipio