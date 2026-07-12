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Culleredo

Culleredo cierra sus campamentos juveniles con la práctica de 50 modalidades deportivas

Noelia Díaz
Noelia Díaz
12/07/2026 18:32
Participantes en los campamentos
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El Ayuntamiento de Culleredo concluyó por todo lo alto sus campamentos específicos para jóvenes. Un total de 54 personas desde los 12 hasta los 18 años participaron en la oferta municipal, que tuvo el deporte como eje principal para este inicio del verano.

Los jóvenes, explica el Gobierno local, no pararon durante los campamentos, que incluyeron medio centenar de disciplinas deportivas como kayak, surf o pádel surf, hasta modalidades más alternativas como tiro con arco, escalada, béisbol, skate, jumping y un largo etcétera.

Participantes en los campamentos
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Como cierre, un grupo visitó el aquapark de Cerceda y otro grupo celebró una acampada en la rectoral de Celas. La concejala de Educación, Deportes y Juventud, Cristina Pardo, destaca que con esta iniciativa se busca ofrecer “un programa de alternativas de ocio saludables y basadas en el deporte como modalidad que tiene una gran acogida en estas edades”.

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