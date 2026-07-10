Culleredo refuerza el turno nocturno de Policía Local con motivo de las fiestas de Vilaboa

Zona vallada en Vilaboa CEDIDA

Vilaboa vive desde este viernes, y hasta el martes 14, sus festejos patronales, una de las citas ineludibles del verano en la comarca coruñesa y que atrae a miles de visitantes. Por ello, el Ayuntamiento ha desplegado un dispositivo especial de seguridad en que se coordinarán la Guardia Civil, la Policía Local, el Servicio Municipal de Emerxencias y el 061.

"Será un plan de seguridad coordinado, centrado en la atención al ciudadano y en la regulación del tráfico. El Ayuntamiento reforzará todos los días los turnos de los agentes de la Policía Local en horario nocturno, cuando se concentra un mayor número de asistentes a las fiestas", recuerda el Consistorio.

El Ejecutivo que encabeza José Ramón Rioboo detalla que estos festejos "disponen de un sistema de videovigilancia, controlado desde el puesto de mando avanzado y dotado de varios puestos de trabajo y monitores para seguir las imágenes de la zona".

El objetivo primordial del dispositivo de tráfico será la seguridad del peatón. Por ello, se prohibirá el estacionamiento en la zona de las fiestas y se ampliará el espacio peatonal con vallas. Para lograr un paso seguro entre la plaza de la iglesia y el espacio de las atracciones, efectivos de seguridad estarán permanentemente regulando el paso de peatones de la avenida.

Fiestas de Vilaboa Más información

Todos los días, desde las 20.30 horas, la calle Senra y la avenida de Cordeda permanecerán cortadas. Para facilitar la accesibilidad, el Ayuntamiento establecerá zonas para el estacionamiento de personas con movilidad reducida. En la avenida de Vilaboa habrá también un espacio reservado para taxis y en la calle Breogán para ambulancias.

El Punto Violeta se instalará frente a la iglesia la noche del lunes y martes, los días en que se prevé una mayor afluencia de público, destaca el Gobierno local.