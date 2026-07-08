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Culleredo

Rioboo reclama a la Xunta mejoras en los centros educativos de Culleredo

Acusa a la Consellería de Educación de "olvidar" al municipio

Fran Moar
Fran Moar
08/07/2026 18:40
Responsables municipales ante la Delegación de la Xunta
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El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, denuncia que la Consellería de Educación volvió a “olvidar” al municipio al detallar 33 actuaciones de envergadura en otros ayuntamientos de la provincia y pide a la Xunta que "teña en conta ao municipio xa que estamos un pouco preocupados porque os nosos colexios son dos que máis idade teñen e polo tanto máis necesidade".

Rioboo explicó que se está a la espera de una reunión técnica entre el Concello y la Consellería de Educación para definir las actuaciones imprescindibles que derivan de la ausencia de inversiones. Se determinará en el encuentro en qué grado y en qué nivel se colaborará económicamente con las obras por parte de cada administración. 

Esta colaboración fue acordada en la reunión “muy positiva” mantenida por el alcalde y el delegado territorial de la Consellería de Educación, Santiago Freire. El regidor, que acudió junto con la concejala de Educación, Cristina Pardo, expuso al delegado la carencia de inversiones que padecen los CEIP, haciendo que las labores de mantenimiento sean insuficientes por sí mismas ante el desgaste de los materiales de las instalaciones.

Hincapié

Rioboo hace hincapié en que los centros llevan varias décadas de vida (el CEIP Isaac Díaz Pardo tiene 33 años, el CEIP Sofía Casanova tiene 44, y el CEIP Tarrío 51) sin una reforma integral por parte de a Xunta.

El regidor avanza que, al margen de esas intervenciones de carácter estructural, el Concello acometerá arreglos derivados del mantenimiento. Serán reparaciones concretadas con las direcciones de cada centro en elementos como persianas o puertas, o como el pintado de aulas, con la idea de efectuarlas aprovechando el verano.

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