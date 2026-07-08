Culleredo inicia el proceso de retirada de honores a cuatro significados franquistas

La calle Sanjurjo de Carricarte será Crego Xosé Ferreiro CEDIDA

El Ayuntamiento de Culleredo inició el proceso a través del cual retira las distinciones honoríficas a cuatro personas significadas por su complicidad y colaboración con el régimen franquista.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) hizo públicos dos anuncios en los que señala que se someten a exposición pública, durante 20 días hábiles, las propuestas de cambio de denominación de las calles Sanjurjo de Carricarte y Alcalde Narciso Pardo, y de la retirada de los nombramientos de Diego Salas Pombo y Ricardo Catoira Garaboa como hijos adoptivos del Ayuntamiento de Culleredo.

Aprobación en pleno

Ambos anuncios recuerdan que las iniciativas fueron aprobadas en la sesión plenaria celebrada el día 31 de marzo y que las calles, en un caso, se dedicarán al que fuera párroco de O Burgo Xosé Ferreiro y, en el otro, a la Tolerancia.

Según fuentes municipales, Ricardo Catoira fue mano derecha de Francisco Franco durante la Guerra Civil, testigo de su testamento en 1968 y fue nombrado hijo adoptivo en 1955; Diego Salas ocupó cargos relevantes durante el franquismo, incluidos el de gobernador civil y procurador en las Cortes franquistas, votando en contra de la Ley para la Reforma Política en 1976.

Por su parte, Sanjurjo y Pardo tuvieron roles destacados en los tribunales militares y cargos administrativos que reforzaron la represión franquista en la comarca coruñesa y brigantina.

Xosé Ferreiro, fallecido en 2018, dejó una profunda huella por su labor social y su compromiso con los vecinos.