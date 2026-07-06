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Culleredo

La campaña de donación de sangre 'Un alento de vida' llega a Culleredo

Ep
06/07/2026 11:45
Campaña donación de sangre Un alento de vida
Campaña donación de sangre 'Un alento de vida'
Xunta de Galicia 
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La campaña de donación de sangre 'Un alento de vida', que desarrolla la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), llega esta semana al municipio coruñés de Culleredo con el objetivo de fomentar la participación ciudadana durante los meses de verano.

Para facilitar la colaboración de los vecinos y vecinas de este ayuntamiento, una unidad móvil de ADOS efectuará, a lo largo de las próximas jornadas, las siguientes visitas. En concreto, este martes se estacionará una unidad móvil delante del edificio del Ayuntamiento de Culleredo desde las 15.45 hasta las 21.00 horas.

El miércoles se dirigirá esta unidad móvil hasta la Plaza de Europa en O Burgo, donde estará estacionada de 09.30 a las 14.30 horas y de las 15.30 a las 21.00 horas. El 15 de julio se encontrará a un lado del quiosco de Fonteculler, de las 16.00 a las 21.00 horas.

Con todo, ADOS ha destacado en una nota de prensa que esta iniciativa acercará la donación a más de 170 ayuntamientos gallegos hasta finales del próximo mes de agosto, "intentando garantizar la participación de los gallegos y gallegas en las campañas de ADOS durante el período estival" y obtener alrededor de 22.000 donaciones de sangre.

Con todo, ha recordado que todos los días del año son necesarias 400 donaciones para garantizar el "idóneo abastecimiento de componentes sanguíneos" a los hospitales gallegos, una cifra que se mantiene en los meses de verano, período especialmente sensible a causa de la deslocalización de los donantes habituales.

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