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Culleredo

La Panorama "está imposible" pero en O Burgo habrá tardeo 'pa' aburrir

Música electrónica "ata que o corpo aguante", novedad de las fiestas de Santiago Apóstol

Fran Moar
Fran Moar
03/07/2026 17:45
Manuel Regueira 'Stoickov' es presidente de la comisión de fiestas de O Burgo
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No solo el hambre agudiza el ingenio. A la falta de capacidad económica para contratar a la orquesta Panorama que “está imposible”, según ‘Stoichkov’ (no el futbolista; el otro, el presidente de la comisión de fiestas de O Burgo, Manuel Regueira), se le replica con tardeo ‘pa’ aburrir o más concretamente “ata que o corpo aguante”, indica el programa de actividades.

El encargado de llevar a puerto esta premisa es By.Kokee DJ que los días 25 y 26, a base de música electrónica, amenizará el recinto multiusos del paseo marítimo desde el final de la sesión vermú hasta el inicio de la verbena.

Actos

Aunque los festejos en honor a Santiago Apóstol comienzan oficialmente el miércoles, día 22, el domingo, 19, se celebrará la Virgen del Carmen con misas desde las 10.00 hasta las 20.00. Así, París de Noia dará el pistoletazo de salida el mencionado miércoles. El jueves, 23, será el turno de América de Vigo. El viernes, 24, le toca el turno a la orquesta Miramar.

El día del patrón (sábado, 25) comienza con una alborada a cargo de un grupo de música tradicional, pasacalles y las charangas Alambique y Os Celtas. A mediodía misa solemne cantada por la coral Santiago Apóstol de O Burgo, seguida de procesión. La posterior sesión vermú la amenizará el dúo Dilema y tras la actuación de By.Kokee DJ el grupo Bomba de Canarias cerrará la jornada grande con una verbena popular.

El domingo, 26, el Día dos Abós, de nuevo alborada de un grupo enxebre y pasacalles con las charangas Os Jalácticos y Los Caimanes. Misas a las 10.00, 12.00 y 13.00 horas para continuar con sesión vermú a cargo de la orquesta Fuego, la cual también se encargará de poner el broche con otra actuación musical por la noche.

Fuegos artificiales

El punto final a los festejos para honrar a uno de los seguidores de Jesús más celebrados por la Cristiandad tendrá lugar el lunes, 27. A partir de las 19.00 horas churrascada popular y ya bien entrada la noche comenzará la verbena en la que actuará la orquesta Origen.

Como es tradicional en O Burgo, en el descanso del baile tendrá lugar uno de los eventos más emblemáticos del área: la sesión de fuegos artificiales.

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