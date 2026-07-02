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Culleredo

Cortes de tráfico este viernes en O Burgo por el concierto de Mojinos Escozíos

Redacción
02/07/2026 20:50
Control en O Burgo
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El Ayuntamiento de Culleredo establecerá un operativo especial de seguridad por el concierto de Mojinos Escozíos, que tendrá lugar este viernes, día 3, en el paseo marítimo de O Burgo. El recital complementará la animación del Mercado Templario y del Festival BurgoJazz, que también comienza este día 3, a las 21.00 horas, con un recital del trompetista Wilson Ortega. 

Según fuentes municipales, la actuación está prevista para las 23.00 horas. Previamente desde las 21.00, la Policía Local podrá cortar al tráfico la avenida de Juan Carlos I en función de la afluencia de público que se vaya registrando. 

Para aquellos que opten por acudir en vehículo privado, se habilitará si es preciso la explanada junto al Jardín Botánico, al igual que se emplea durante las fiestas patronales de O Burgo. 

El concierto forma parte de la gira 2026 de los Mojinos Escozíos. El grupo, capitaneado por el mítico ‘El Sevilla’, ofrecerá su conocido rock irreverente en un show donde el humor prevalecerá.

El alcalde de Culleredo ya se plantea ampliar a siete días el Mercado Templario

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