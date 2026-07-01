Sésamo da un paso 'formal' para visibilizarse en el Centro Logístico de Transportes

Un camión accede al centro logístico QUINTANA

Un gran camino comienza con un pequeño paso. La asociación O Val de Sésamo lo ha dado, de modo formal, para que el Ayuntamiento de Culleredo constate de manera precisa que el Centro Logístico de Transportes, además de en Ledoño, se ubica dentro del término parroquial. El pasado martes, día 30 de junio, el secretario de la entidad, Marcos Martínez, en representación del presidente, Óscar Andrade, registró una petición para que, entre otras medidas, se instale una placa en un lugar visible del recinto que "haga constar rque parte del Centro Logístico de Transportes de Culleredo se asienta sobre terrenos históricos de la parroquia de Sésamo, con mención a la asociación O Val de Culleredo como agrupación que trabajó para hacer valer también lo que le corresponde a Sésamo y Ledoño".

Uno de los argumentos que aporta la asociación es que ha encontrado respaldo documental, gracias a la labor investigadora desarrollada por Víctor Vázquez, de que una parte significativa del recinto empresarial se emplaza sobre terrenos que pertenecen al ámbito de la parroquia de Sésamo.

Realidad territorial

O Val asegura que es consciente de que la denominación oficial del recinto es Centro Logístico de Transportes de Culleredo, que la competencia sobre las denominaciones oficiosas exceden las competencias municipales y que no pretende modificar la actual. No obstante, busca "garantizar que la realidad territorial de la parroquia de Sésamo quede reflejada de forma visible y duradera en el propio recinto, mediante elementos de señalización e identificación que son habituales en el ordenamiento urbano y territorial gallego.

La motivación de la asociación es doble: justicia histórica y oportunidad estratégica. Respecto a la primera indica que Sésamo ha contribuido con su suelo a la existencia del recinto empresarial. "No reconocerlo en ningún elemento visible del polígono supone una omisión que esta asociación no puede ignorar, toda vez que su mandato es, precisamente, trasladar a las instituciones las preocupaciones e intereses legítimos de sus vecinos".

"El Centro Logístico de Transportes ha atravesado años de abandono y deterioro que han dañado negativamente su imagen. El momento en que el Ayuntamiento acometa su revitalización constituye una ocasión única para proyectar una nueva imagen del recinto. Incorporar elementos de reconocimiento de la parroquia de Sésamo sería una señal inequívoca de cambio, de apertura a la historia del territorio y de diálogo con la ciudadanía", apunta O Val sobre la oportunidad estratégica.