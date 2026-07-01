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Culleredo

El alcalde de Culleredo ya se plantea ampliar a siete días el Mercado Templario

La feria recreativa medieval abrió hoy sus puertas, por primera vez con una duración de cinco jornadas

Fran Moar
Fran Moar
01/07/2026 22:09
Quintana
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Por falta de convicción no será. Es la primera vez que el Mercado Templario de O Burgo tendrá una duración de cinco días y el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, ya se plantea el incremento a siete jornadas. Obviamente, se llevará a cabo siempre y cuando, como ahora, continúe siendo un éxito de asistencia y ventas.

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El ‘examen’ comenzó hoy con la apertura de puertas a las cinco de la tarde de casi un centenar de puestos ubicados a lo largo y ancho del paseo marítimo y de la cercana pista multiusos. Fuentes municipales indican que el certamen de recreación medieval, organizado por el Ayuntamiento en colaboración con Lucus Events, supondrá hasta el domingo, día 5, una de las principales citas que dan vida al municipio cada verano.

El programa reúne a personajes y compañías de toda condición: bufones, seres mitológicos y figuras singulares como el trasno Froilán, Don Emérito de los bosques o el fraile Marcelino. La música corre a cargo de artistas como Os Brinqueiros, Ramalleira, Gaeloc o Trebaruna.

Por su parte, los más pequeños de la casa disfrutan con un espacio infantil con juegos y atracciones. La oferta gastronómica y artesana completa esta cita pensada para todos.

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Las imágenes del Mercado Templario de O Burgo

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El programa de este jueves contempla, entre otras actividades como pasacalles o espectáculos pirotécnicos, la inauguración oficial que como es habitual la protagonizará el propio regidor acompañado de diversos miembros del Gobierno municipal.

“Atractivo do verán”

“Cada ano, o Mercado Templario enche o paseo marítimo de vida e convértese nun dos grandes atractivos do verán en Culleredo. Trátase dun evento que xa é unha referencia na comarca e un motor para o comercio e o turismo local, ademais dunha xornada para gozar en familia e trasladarnos a outro tempo”, apunta el mandatario local.

El Ayuntamiento ha puesto en la web municipal un enlace con toda la programación de esta recreación histórica (www.mercadotemplariooburgodofaro. cloud/). 

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