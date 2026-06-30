Pontón urxe á Xunta garantir transporte metropolitano con máis frecuencias
A portavoz do BNG visitou Culleredo
A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reprochou á Xunta a política en materia de transporte metropolitano, con alusión en concreto á situación na Coruña e a súa área nunha visita ao municipio de Culleredo.
No Burgo, en declaracións aos medios de comunicación e acompañada polo voceiro nacionalista cullerdense Tono Chouciño, demandou máis frecuencias e garantir o servizo tanto nesta área como na de Ferrol ou outras fronte a un modelo que cualificou de "insuficiente" e de "ineficiente".
En concreto, en alusión á área metropolitana coruñesa, remarcou que existen "enormes deficiencias que fan que moitas persoas non o utilicen ou cheguen tarde ao seu traballo".
"A resposta da Xunta é insuficiente", apuntou para incidir en que só na Coruña son 200.000 os vehículos de particulares que entran na cidade. "Iso demostra que non está a funcionar ben", aseverou sobre o transporte metropolitano.
"Non é normal que en ano 2026 haxa autobuses que vaian cheos e que non poidas subir ou que se vaia, en moitas ocasións, en traxectos de pé sen garantir un asento", remarcou para tachar o actual transporte metropolitano de "ineficiente". "Con horarios insuficientes e que non garante unha mobilidade de calidade", insistiu.
Fronte a iso, expuxo diversas propostas por parte da formación nacionalista, entre elas facer unha auditoría para ver "se se están cumprindo os contratos coas concesionarias". Así mesmo, insistiu na importancia do tren de cercancías, cuestión na que, apuntou, a Xunta ten "competencias" por ser o ferrocarril interior, ademais de valorar medidas no transporte de ría no caso da área coruñesa.