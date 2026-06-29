Casi medio centenar de adolescentes inauguran los campamentos de verano de Culleredo

Inicio de los campamentos de verano en Culleredo Cedida

Culleredo inició sus campamentos específicos para adolescentes y niños de más de 12 años: Deportes Alternativos y H2O. En total, 54 chavales asistirán a estas alternativas de ocio que oferta el municipio para comenzar el verano 2026.

La primera teniente de alcalde y edil de Xuventude, Cristina Pardo, dio la bienvenida a los participantes en el polideportivo Ría do Burgo, aunque las actividades se desarrollarán en diferentes emplazamientos de Culleredo.

Así, Deportes Alternativos incluirá actividades como kayak, archery battle o excursiones al aquapark, y cuenta con 30 jóvenes de 12 a 14 años. Por otra parte, el campamento H2O, con 24 chicos y chicas de 14 a 18 años, ofrecerá propuestas como surf, paddle surf, kayak o skate.

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Pardo animó a los jóvenes a disfrutar al máximo de las distintas variantes que se incluyen en la oferta municipal. “Deseñamos un programa variado baseado nos centros de interese da nosa mocidade”, explicó la edil, que apuntó a que la oferta "busca propoñer unha opción de ocio saudable co inicio das vacacións” en Culleredo.

A estas dos iniciativas se suman las Mañás de Campamento en Culleredo, dirigidas en este caso a niños de 3 a 12 años como alternativa para la conciliación durante todo julio y agosto.