Mojinos Escozíos actuará en Culleredo el 3 de julio junto al Mercado Templario

Imagen de archivo de un concierto de Mojinos Escozíos en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

El Concello de Culleredo ha anunciado un gran concierto en el marco del Mercado Templario. La gira 2026 de los Mojinos Escozíos hará parada en el paseo marítimo de O Burgo el próximo viernes 3 de julio a partir de las 23.00 horas.

Será un concierto gratuito, al aire libre. Se desarrollará en la zona de La Cros, en el entorno que acoge las verbenas habituales en las fiestas patronales de O Burgo, con capacidad para miles de personas.

El grupo, capitaneado por el mítico 'El Sevilla', ofrecerá su conocido rock irreverente en un show donde el humor prevalecerá.

El evento se sumará a una intensa semana cultural y lúdico en Culleredo. Del miércoles 1 al domingo 5 de julio, a pocos metros de la zona del concierto, el Concello celebra su Mercado Templario, con un centenar de puestos, animación y gastronomía.

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Y del viernes 3 al lunes 6 de julio, el Concello organiza el festival BurgoJazz en el Jardín Botánico de O Burgo. Se podrá disfrutar de los dos eventos el viernes y acabar la jornada escuchando la música de Mojinos Escozíos.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, destaca la dinamización del municipio que se logrará con un fin de semana “repleto de actividad” y que “atraerá a cientos de personas de toda Galicia”. Este formato fue el seguido ya hace unos años con Mago de Oz, en una experiencia muy satisfactoria para incentivar la actividad en el municipio.