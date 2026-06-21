Fabiola García destaca en O Burgo la labor de Agaela para visibilizar la esclerosis lateral amiotrófica

La conselleira, este domingo en O Burgo con voluntarias de Agaela JAVIER ALBORÉS

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, participó ayer en los actos por el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) organizados por Agaela y puso en valor la labor que realiza esta entidad en favor de los pacientes de esta enfermedad y sus familias. García destacó así que Agaela “é o soporte para moitas familias” y elogió su “esforzo e tesón” para visibilizar la enfermedad y consolidar derechos.

En esta línea, garantizó que la Xunta seguirá estando “ao carón dos doentes, reforzando as axudas e o apoio”. Unas ayudas, dijo, “pioneras”, como los 12.000 euros anuales para cubrir los costes derivados de esta enfermedad, que afecta a más de 200 gallegos.

La conselleira lamentó, por otra parte, que “as medidas do Goberno central para os enfermos recollidas na Lei ELA apenas cheguen a menos do 10% dos galegos con esta enfermidade” y reclamó que se extiendan “a todos os que as precisen”.

Por su parte, el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, destacó que existe una estrecha colaboración entre Ayuntamiento y Agaela y una de las iniciativas que llevan a cabo es el “banco de apoyo técnico, mediante el cual las familias pueden acceder a elementos de ayuda para el día a día, como grúas o camas articuladas”, apuntó.

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