Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

Fabiola García destaca en O Burgo la labor de Agaela para visibilizar la esclerosis lateral amiotrófica

Redacción
21/06/2026 20:08
La conselleira, este domingo en O Burgo con voluntarias de Agaela
La conselleira, este domingo en O Burgo con voluntarias de Agaela
JAVIER ALBORÉS
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, participó ayer en los actos por el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) organizados por Agaela y puso en valor la labor que realiza esta entidad en favor de los pacientes de esta enfermedad y sus familias. García destacó así que Agaela “é o soporte para moitas familias” y elogió su “esforzo e tesón” para visibilizar la enfermedad y consolidar derechos. 

En esta línea, garantizó que la Xunta seguirá estando “ao carón dos doentes, reforzando as axudas e o apoio”. Unas ayudas, dijo, “pioneras”, como los 12.000 euros anuales para cubrir los costes derivados de esta enfermedad, que afecta a más de 200 gallegos

La conselleira lamentó, por otra parte, que “as medidas do Goberno central para os enfermos recollidas na Lei ELA apenas cheguen a menos do 10% dos galegos con esta enfermidade” y reclamó que se extiendan “a todos os que as precisen”. 

Por su parte, el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, destacó que existe una estrecha colaboración entre Ayuntamiento y Agaela y una de las iniciativas que llevan a cabo es el “banco de apoyo técnico, mediante el cual las familias pueden acceder a elementos de ayuda para el día a día, como grúas o camas articuladas”, apuntó.

Enfermos ELA

De cáncer de próstata a ELA: los dos diagnósticos de Adolfo Castro en solo dos meses

Más información
Pacientes de ELA celebran la aprobación de la ley en octubre de 2024 ante el Congreso

La ley ELA avanza a varias velocidades y las ayudas no llegan igual a todos

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Trump

Irán interrumpe negociaciones con EE.UU. tras amenazas de Trump
EFE
Imagen de la pintada a las puertas del Lieu

La pintada reguetonera que hizo explotar a una importante hostelera de A Coruña: "Todo ha ido a peor"
Guillermo Parga
La conselleira, este domingo en O Burgo con voluntarias de Agaela

Fabiola García destaca en O Burgo la labor de Agaela para visibilizar la esclerosis lateral amiotrófica
Redacción
Pescado en una plaza de abastos

Legumbres verdes, hortalizas, huevos y pescado disparan sus precios en el último año
EFE