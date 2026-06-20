Culleredo invertirá más de medio millón de euros en mejorar carreteras del rural

Rioboo y Formoso firmaron el convenio de colaboración para las obras CEDIDA

Culleredo ha sacado a licitación varias actuaciones para la modernización de los caminos en parroquias rurales del municipio, que ascenderán a más de 550.000 euros, cofinanciados por la Diputación a través del Plan Único (POS+). “O obxectivo é mellorar a seguridade e as condicións das vías de acorde ás necesidades formuladas pola veciñanza”, señala el alcalde, José Ramón Rioboo.

El coste total del proyecto es de 551.009,17 euros y se ejecutará en dos partes. Por un lado, con un presupuesto de 424.561,90 euros, se llevará a cabo una “conexión segura” de norte a sur, desde Tarrío hasta Celas pasando por Sésamo y Sueiro. En esta iniciativa serán renovadas 13 vías, destaca el Ejecutivo local. En concreto, serán las calles As Reixas, Seara, Cillobre, Cangas, Cornedo, Campo da Fonte, Agra do Casal, Condes, la carretera de Casal a Goiente, el lugar de Barrio y el enlace con la AC-400 por las vías VP-455 y VP-457.

Las intervenciones consistirán en la mejora del pavimento y del drenaje, la limpieza y adecuación de márgenes, la dotación de señalización vertical y horizontal, la instalación de reductores de velocidad y el recrecido de tapas. La idea, añade Culleredo, es generar un trayecto compartido seguro entre el tráfico rodado y el peatón y ciclista.

“Aproveitamos a conexión existente entre parroquias a través dos camiños municipais para promover unha alternativa máis segura ás grandes vías de comunicación”, apunta Rioboo, quien incide en que todas son carreteras muy transitadas por residentes y necesitan reparaciones debido a su deterioro.

El segundo proyecto será en el entorno de la Casa Consistorial en Tarrío, con la renovación del pavimento y el mobiliario urbano, entre otros, actuación que ascenderá a 126.447,27 euros.

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