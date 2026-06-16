Rioboo confía en que la constitución del área metropolitana no se retome por un afán electoralista

Un usuario accede a un bus metropolitano en Entrejardines ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Casi seguro que no, pero, ¿y si? Sí. El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, no pone en duda la nobleza de la propuesta de retomar la constitución del área metropolitana pero la proximidad de los comicios municipales de mayo de 2027 provoca en él cierta suspicacia.

“Tenemos que tener en cuenta de que en escasamente un año habrá elecciones. Espero que no sea un anuncio con fines electoralistas. Nosotros no queremos jugar a eso. Queremos un proyecto serio que se consolide en el tiempo”, declaró ayer en Radio Coruña, emisora local de la Cadena Ser, tras ser preguntado qué opinaba sobre la reunión que mantuvo, el pasado día 8, para analizar la puesta en marcha de un área de prestación conjunta de servicios de carácter metropolitano y en la que estuvieron presentes representantes de la Xunta y de los ayuntamientos de Arteixo, Cambre, Oleiros y la ciudad de A Coruña.

Rioboo defendió la creación y constitución de este tipo de entidades para unificar la prestación de servicios aunque también dijo que su puesta en marcha es difícil y complicada.

“Siempre he valorado positivamente la unión de los ayuntamientos aunque desde el año 2016 ya expuse la problemática que supone la constitución de un área metropolitana. Tenemos el ejemplo de Barcelona que es la única que funciona y tiene bastantes lagunas”, afirmó, al tiempo que aseguraba que la propuesta de creación del denominado Consorcio Metropolitano de Transporte propuesta por el Ayuntamiento de A Coruña ya fue planteada por él, en 2017, al exalcalde Xulio Ferreiro.

Reunión en julio

Las manifestaciones del regidor cullerdense se producen a escasas 24 horas de que el responsable herculino de las áreas de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, anunciase la convocatoria de una reunión con los alcaldes de la comarca durante el mes de julio para avanzar en la coordinación supramunicipal de servicios, especialmente en materia de movilidad y transporte.

Explicaba el edil, en declaraciones al anteriormente mencionado medio informativo coruñés, que la movilidad y la vivienda son actualmente los principales retos de las administraciones locales. Por ello, A Coruña considera imprescindible dar respuestas adaptadas a una realidad social que supera los límites administrativos tradicionales.

“A día de hoy no se puede gestionar pensando únicamente en el término municipal de cada ayuntamiento”, señalaba Lage, recordando que la comarca coruñesa supera los 430.000 habitantes y que miles de personas viven en un municipio y trabajan en otro.

Así, María Pita acogerá el día 30 una reunión de la comisión del área metropolitana, un órgano que reúne a representantes de todos los grupos municipales y que no se convocaba desde el año 2019.