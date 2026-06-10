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Culleredo

Una mujer atendida en un accidente de tráfico en Culleredo 

El suceso tuvo lugar alrededor de las 09:45 en la avenida de Rueiro en Almeiras

Belén Cebey
Belén Cebey
10/06/2026 10:11
Ambulancia del 061-Urxencias Sanitarias de Galicia.URXENCIAS SANITARIAS-06107/07/2023
Ambulancia del 061
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Una mujer fue atendida por el 061 en un accidente de tráfico ocurrido esta mañana alrededor de las 09:45 en la avenida de Rueiro en Almeiras. 

El accidente se produjo cuando el conductor del vehículo se salió de la vía y chocó contra un pivote. En el coche viajaban además dos personas de avanzada edad y se llamó a los servicios de emergencias porque la señora estaba aturdida. 

Además del 061 acudieron al lugar del accidente Protección Civil, los Bomberos y la Policía Local. 

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