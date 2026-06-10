Ambulancia del 061 URXENCIAS SANITARIAS-061

Una mujer fue atendida por el 061 en un accidente de tráfico ocurrido esta mañana alrededor de las 09:45 en la avenida de Rueiro en Almeiras.

El accidente se produjo cuando el conductor del vehículo se salió de la vía y chocó contra un pivote. En el coche viajaban además dos personas de avanzada edad y se llamó a los servicios de emergencias porque la señora estaba aturdida.

Además del 061 acudieron al lugar del accidente Protección Civil, los Bomberos y la Policía Local.