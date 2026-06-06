Cullerciencia convierte O Burgo en el gran escaparate de la ciencia escolar gallega

El paseo marítimo de O Burgo se convirtió este sábado en el epicentro de la divulgación científica con la celebración de la octava edición de Cullerciencia, la feria de ciencia escolar organizada por el CEIP Ría do Burgo y el Ayuntamiento de Culleredo.

La cita volvió a congregar a cientos de visitantes a lo largo de la jornada, atraídos por los experimentos, demostraciones y proyectos desarrollados por estudiantes de diferentes centros educativos. En total, el evento contó con 34 puestos en los que se mostraron iniciativas relacionadas con ámbitos tan diversos como el medio ambiente, la tecnología, la innovación o la seguridad.

Durante la inauguración, el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, destacó la consolidación de esta feria como una referencia en el ámbito educativo y científico gallego. “Es ya una feria consolidada y un referente en Galicia”, afirmó.

El regidor expresó además su satisfacción por la implicación de los escolares participantes. “Es un auténtico orgullo ver el esfuerzo que han puesto los alumnos para ofrecernos esta gran fiesta de la divulgación científica”, señaló durante la apertura del evento, que estuvo amenizada por la música de Ancoradoira.

Rioboo recorrió los diferentes expositores acompañado por la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo; la directora del CEIP Ría do Burgo, Uxía Sedes; la concejala de Educación, Cristina Pardo; profesorado y representantes de la corporación municipal.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la capacidad de los estudiantes para explicar de forma clara y didáctica los proyectos desarrollados durante el curso. “Es sobresaliente la manera que tienen los jóvenes de explicar sus trabajos”, destacó el alcalde, quien consideró que esta capacidad constituye una de las mejores muestras del valor educativo de la iniciativa.

Los grandes protagonistas de la feria fueron los centros escolares participantes, tanto del propio municipio como de otras localidades gallegas. Además de colegios e institutos de Culleredo, estuvieron presentes centros procedentes de Oleiros, Cambre, A Coruña, Vigo y As Pontes, entre otros.

La organización puso también en marcha un carnet de participación que permitía a los visitantes acreditar su paso por los distintos puestos. Aquellas personas que completaron el recorrido recibieron un obsequio como recuerdo de la jornada.

Por su parte, el CEIP Ría do Burgo volvió a implicarse activamente en la difusión del evento mediante retransmisiones en directo a través de su canal de Twitch y de su emisora de radio escolar, acercando así la actividad a un público aún más amplio.