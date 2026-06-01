El recorrido por la historia de los escolares de Culleredo

Alumnos de Culleredo en un momento de la ruta, a la altura de A Ponte do Burgo Cedida

El alumnado de Culleredo recorre la historia del municipio con la actividad 'Unha Viaxe pola Historia'. La iniciativa EducaCulleredo lleva a 160 niños de 5º de Educación Primaria a conocer algunos de los enclaves más significativos de la historia cullerdense con una metodología activa, participativa e interdisciplinar.

La propuesta se desarrolla a lo largo de un itinerario en autobús que incluye cinco paradas: el castro de Sésamo, la torre de Celas, los pazos, el puente de O Burgo y la fábrica de Cros. En cada una de ellas, los escolares pueden observar, comparar e interpretar los vestigios del pasado de Culleredo. Participan escolares de los CEIP Sofía Casanova, Isaac Díaz Pardo, Ría do Burgo y Vila de Rutis.

La intención no es únicamente conocer distintos hitos patrimoniales, sino también comprender la antigüedad del poblamiento en Culleredo, su evolución histórica a través de diferentes épocas y formas de vida, y la importancia de preservar ese legado.

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Por otro lado, la iniciativa conecta contenidos de Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Educación en Valores Cívicos y Éticos, Lengua Gallega y Lengua Castellana, con momentos puntuales que incorporan también las Matemáticas.

A la sesión de este lunes acudió la teniente de alcalde y edil de Educación, Cristina Pardo, quien incidió en la relevancia de que “os nosos nenos e nenas coñezan a súa historia e se dean conta do importante que é conservar o noso patrimonio e legado”, un objetivo “para o que traballa o Goberno municipal con este programa EducaCulleredo, que o alumnado aprenda sobre o terreo cal é a historia do concello no que viven”.

La edil Cristina Pardo acompañó a los niños en su recorrido Cedida

EducaCulleredo, impulsado por la institución municipal, tiene como objetivo complementar la actividad lectiva ordinaria en las aulas. Dentro de él se incluyen iniciativas como el pleno infantil y excursiones a puntos emblemáticos del municipio, como el pazo de Vilaboa.