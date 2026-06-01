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Culleredo

El recorrido por la historia de los escolares de Culleredo

Redacción
01/06/2026 21:21
Alumnos de Culleredo en un momento de la ruta, a la altura de A Ponte do Burgo
Alumnos de Culleredo en un momento de la ruta, a la altura de A Ponte do Burgo
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El alumnado de Culleredo recorre la historia del municipio con la actividad 'Unha Viaxe pola Historia'. La iniciativa EducaCulleredo lleva a 160 niños de 5º de Educación Primaria a conocer algunos de los enclaves más significativos de la historia cullerdense con una metodología activa, participativa e interdisciplinar.

La propuesta se desarrolla a lo largo de un itinerario en autobús que incluye cinco paradas: el castro de Sésamo, la torre de Celas, los pazos, el puente de O Burgo y la fábrica de Cros. En cada una de ellas, los escolares pueden observar, comparar e interpretar los vestigios del pasado de Culleredo. Participan escolares de los CEIP Sofía Casanova, Isaac Díaz Pardo, Ría do Burgo y Vila de Rutis.

La intención  no es únicamente conocer distintos hitos patrimoniales, sino también comprender la antigüedad del poblamiento en Culleredo, su evolución histórica a través de diferentes épocas y formas de vida, y la importancia de preservar ese legado.

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Por otro lado, la iniciativa conecta contenidos de Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Educación en Valores Cívicos y Éticos, Lengua Gallega y Lengua Castellana, con momentos puntuales que incorporan también las Matemáticas.

A la sesión de este lunes acudió la teniente de alcalde y edil de Educación, Cristina Pardo, quien incidió en la relevancia de que “os nosos nenos e nenas coñezan a súa historia e se dean conta do importante que é conservar o noso patrimonio e legado”, un objetivo “para o que traballa o Goberno municipal con este programa EducaCulleredo, que o alumnado aprenda sobre o terreo cal é a historia do concello no que viven”.

La edil Cristina Pardo acompañó a los niños en su recorrido
La edil Cristina Pardo acompañó a los niños en su recorrido
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EducaCulleredo, impulsado por la institución municipal, tiene como objetivo complementar la actividad lectiva ordinaria en las aulas. Dentro de él se incluyen iniciativas como el pleno infantil y excursiones a puntos emblemáticos del municipio, como el pazo de Vilaboa.

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