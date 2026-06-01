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Culleredo

Culleredo inspecciona una tala por su supuesta afectación al entorno del Rego das Xesteiras

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
01/06/2026 20:42
Vista de la Torre de Celas
Archivo El Ideal Gallego
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El Ayuntamiento de Culleredo investiga una tala de árboles en Celas por su supuesta afectación al entorno del Rego das Xesteiras. La Asociación Vecinal O Val dio el aviso tras descubrir la corta de árboles en este entorno, con restos tirados sobre el cauce.

La Policía Local de Culleredo se desplazó hasta allí para comprobar lo sucedido y los agentes encontraron a los maderistas que realizaban las tareas,  encargadas por los titulares de unos terrenos y que, al parecer, habían recibido la notificación del Seaga, de la Conselleria de Medio Rural, para que acometieran la correspondiente gestión de la biomasa.

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Técnicos de medio ambiente del Ayuntamiento de Culleredo analizarán mañana la situación sobre el terreno y la investigación determinará si la tala efectuada excedió los límites de los montes objeto del requerimiento y afectó al Rego das Xesteiras y "si los ejemplares tirados fueron los correctos, dado que podría haber alguna especie, como ameneiros, afectada", señalan desde el Gobierno de José Ramón Riobóo.

Asimismo, la institución municipal evaluará los posibles daños sobre el regato y el paseo, con las correspondientes medidas de corrección a fijar. pues el Rego das Xesteiras constituye un lugar singular al combinar el curso del río con una senda natural por el bosque, en Celas.

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