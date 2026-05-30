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Culleredo

El colegio de Tarrío vuelve a triunfar con su Tarriomería

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, destaca el valor de esta cita y agradece la "labor incansable de la comunidad educativa"

Redacción
30/05/2026 16:20
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El CEIP Plurilingüe de Tarrío fue el escenario de la decimoctava edición de la Tarriomería, una jornada festiva que se ha consolidado como una cita tradicional en el calendario escolar de Culleredo. Durante la celebración, creada para cerrar el curso en un ambiente festivo y de convivencia, los más pequeños fueron los grandes protagonistas.

La directora del CEIP, Almudena Veira, agradeció el compromiso del gobierno de Culleredo con la Tarriomería, un evento que se ha consolidado como evento escolar de referencia en la comarca.

La Tarriomería reúne a cientos de personas en Culleredo

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Por su parte, el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, acompañado por miembros del Gobierno local, destacó el valor de esta cita y agradeció la labor incansable de la comunidad educativa del CEIP, docentes, alumnos y ANPA, que con su “esfuerzo e implicación han situado este evento en una referencia educativa en toda el área metropolitana”. Insistió en que la Tarriomería es un “ejemplo impagable de creación de comunidad en el Concello”, apuntó.

Además, Rioboo agradeció al nuevo equipo director la organización de esta nueva edición del evento que reúne a familias del alumnado del CEIP más antiguo del Ayuntamiento, que hizo sus bodas de oro hace dos años. También puso en valor el trabajo desarrollado por la anterior directiva, que puso en marcha esta actividad hace 18 años.

El evento comenzó con los habituales talleres infantiles y los hinchables, que estuvieron amenizados por la actuación musical de Alex Rodríguez. Al concierto le siguió la comida campestre en la que triunfaron los callos y el churrasco, que hicieron las delicias de los cientos de asistentes. 

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