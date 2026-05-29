Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Culleredo

El TSXG eleva a un año y nueve meses la condena a una gestora por quedarse dinero de una comunidad en Culleredo

Europa Press
29/05/2026 17:46
IMG 20250331 124815 12553099
Palacio de Justicia
Palacio de Justicia
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha elevado a un año y nueve meses de prisión la condena a una gestora por quedarse dinero de una comunidad de vecinos en Culleredo.

Inicialmente, había sido condenada por la Audiencia Provincial como autora de un delito continuado de apropiación indebida, a un año de cárcel, pero ahora el alto tribunal la eleva a un año y nueve meses atendiendo al recurso de la Fiscalía. Por el contrario, desestima el de la procesada.

Juzgan a una gestora de Culleredo por quedarse con el dinero de una comunidad de vecinos

Más información

El Ministerio Público sostenía, y así se consideró probado, que, desde enero de 2015, llevó la administración de la comunidad de propietarios. Además, la designaron también presidenta al residir en una vivienda del edificio.

"Sus funciones consistían en llevar las cuentas de la comunidad (gestión y manejo de la cuenta bancaria) y ordenar gastos y pagos". No obstante, señala que "guiada por el ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, realizó durante alguno de los años en que desempeñó la actividad de administración de la comunidad, entre el año 2015 al 2017" distintas retiradas de dinero.

"Hizo constar pagos que no se correspondían con cargo alguno a la cuenta de la comunidad", argumentó el Ministerio Público, que defendió que incorporó algunas de ellas a su patrimonio, en total unos 9.200 euros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Carlos Callón

A Deputación recoñece a Carlos Callón, a CTNL, A Gramola Gominola e Vitamina G nos XVII Premios Rosalía de Castro de Lingua
Redacción
El ideal gallego

Publicada la lista de admitidos en las escuelas infantiles de la Xunta para el curso 2026-2027
Europa Press
Emilio Vázquez Blanco PSOE

Emilio Vázquez, exsecretario de Organización del PSOE coruñés, detenido en Portugal en una trama de corrupción del PS
Europa Press
Infoveritas artículo Zapatero

Zapatero no es el único presidente sin ningún ministro imputado
Info Veritas