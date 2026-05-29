El TSXG eleva a un año y nueve meses la condena a una gestora por quedarse dinero de una comunidad en Culleredo

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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha elevado a un año y nueve meses de prisión la condena a una gestora por quedarse dinero de una comunidad de vecinos en Culleredo.

Inicialmente, había sido condenada por la Audiencia Provincial como autora de un delito continuado de apropiación indebida, a un año de cárcel, pero ahora el alto tribunal la eleva a un año y nueve meses atendiendo al recurso de la Fiscalía. Por el contrario, desestima el de la procesada.

Juzgan a una gestora de Culleredo por quedarse con el dinero de una comunidad de vecinos Más información

El Ministerio Público sostenía, y así se consideró probado, que, desde enero de 2015, llevó la administración de la comunidad de propietarios. Además, la designaron también presidenta al residir en una vivienda del edificio.

"Sus funciones consistían en llevar las cuentas de la comunidad (gestión y manejo de la cuenta bancaria) y ordenar gastos y pagos". No obstante, señala que "guiada por el ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, realizó durante alguno de los años en que desempeñó la actividad de administración de la comunidad, entre el año 2015 al 2017" distintas retiradas de dinero.

"Hizo constar pagos que no se correspondían con cargo alguno a la cuenta de la comunidad", argumentó el Ministerio Público, que defendió que incorporó algunas de ellas a su patrimonio, en total unos 9.200 euros.