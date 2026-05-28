Culleredo denuncia la existencia de vertidos ilegales de reformas realizadas en otros municipios

Imagen de vertidos en A Garrocha CEDIDA

La lucha contra la lacra de los vertidos incontrolados continúa en Culleredo. La Policía Local tiene en marcha una investigación para dar con los responsables de depositar residuos en el interior de A Garrocha. Se trata de una instalación municipal, actualmente en desuso, ubicada a pie de la Tercera Ronda, una de las vías de comunicación que más llama a los incívicos para acometer este tipo de acciones.

Los agentes han comprobado que el cierre del recinto estaba forzado, habilitando así el acceso en vehículo. En el interior de la nave se localizaron 6 vertidos incontrolados. Fruto del análisis se ve que el material procede en su mayoría de reformas de inmuebles situados en otros municipios, en concreto en locales y viviendas de A Coruña y en una vivienda de Arteixo.

Esta conclusión se obtuvo de las primeras pesquisas llevadas a cabo por la Policía Local. En los restos se hallaron documentos con datos identificativos de particulares y empresas, una de las pistas que servirán para dar con los responsables.

Entre los residuos que allí dejaron se encuentran muebles viejos, escombro, restos de material como pintura, y una diversidad de enseres de todo tipo. El Concello procederá a su retirada una vez se dispongan de todas las pruebas necesarias para la sanción de estas infracciones.

Identificación en Bregua

El trabajo de las fuerzas de seguridad contra este tipo de prácticas sigue dando sus frutos. La Policía Local identificó al autor de un depósito de residuos de una casa en Bregua, en la vía pública junto al contenedor. Con el análisis del material se localizó al particular responsable, que había vendido su vivienda.

De acuerdo con el Consorcio As Mariñas, se verificó que el hombre no había contactado con los servicios de recogida para concertado una cita ni había efectuado gestión alguna. Ahora será sancionado por cometer esta infracción.

Esta actuación policial se suma a las ya realizadas en las semanas anteriores en Ledoño, Sésamo o Celas. En esos casos también procedían de reformas o de negocios privados. Hay que recordar que este tipo de empresas tienen la obligación de disponer de un gestor autorizado para tratar sus residuos.

El Concello señala que, a través del Consorcio As Mariñas, existe un servicio gratuito de recogida a domicilio de muebles y enseres para los particulares, que puede solicitarse en el teléfono 981 795 524. También es posible depositar estos residuos en el punto limpio de Sésamo, igualmente gratuito.