Música y filloas en A Corveira: “Las fiestas precisan más ayuda vecinal”

Tito Vilanova y Rubén Serrano, la comisión de fiestas de A Corveira QUINTANA

Las fiestas de A Corveira (Culleredo) están a punto de comenzar y la comisión, formada únicamente por dos personas, se muestra ilusionada “por ver a todo el mundo pasándolo bien”, pero reclama “un poco más de ayuda vecinal”. Rubén Serrano y Tito Vilanova, con una trayectoria de 14 y 8 años organizando los festejos, respectivamente, se encuentran en plena búsqueda de un relevo generacional.

“Organizar la fiesta requiere un gran esfuerzo y, aunque durante esos tres días tenemos colaboradores, hacemos un montón de cosas y ahora queremos que coja esto otra gente; nosotros les ayudaremos en la sombra, que no se preocupen”, bromea Vilanova, que disfruta viendo que estas celebraciones “son un punto de encuentro para todos los vecinos”, pero solicita “más implicación”. “Son unas fiestas humildes, no podemos traer a grupos muy caros. Seguimos con el método de pedir donativos por las casas y a veces nos han dado 2,50 euros”, comenta.

El cartel, dice Vilanova, lo cierran “casi de un año para otro”. “Los grupos y orquestas ya se firman con un año de antelación y así vamos organizando. El sábado los niños serán protagonistas con una fiesta de la espuma y habrá momentos para todas las edades”, dice.

Pancetada y filloas

“Lo de las filloas surgió el año pasado con la pancetada y nos quedamos sin existencias, fue un éxito absoluto. Así que este año repetimos”, destaca Tito Vilanova, también conocido en la zona por su faceta de Dj.

Las celebraciones empiezan este viernes con una verbena con Fania Blanco Show y la disco móvil DFM con Dj Zalo, mientras que el sábado 30 a las 14.30 horas actuará la orquesta Acordes y a las 18.00 Mundocio realizará la fiesta de la espuma. A las 19.30 horas habrá exhibición de la escuela de danza Crossbody y a las 20.00 horas la pancetada y filloada, amenizada por Dj Zalo y su disco móvil. A las 23.00 horas comenzará la verbena con Acordes.

El domingo 31 habrá dianas y alboradas con Os da Veira do Monte desde las 09.30 horas, pulpada desde las 12.30 y misa con procesión a las 13.30 horas en la capilla de A Corveira. Xilo y Carlos amenizarán la sesión vermú con un “amplio repertorio”, dicen los promotores de la fiesta.