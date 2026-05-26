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Culleredo

Sofocan un incendio en una nave abandonada de Culleredo

Noelia Díaz
Noelia Díaz
26/05/2026 17:41
Operativo en Cordeda, Culleredo
Operativo en Cordeda, Culleredo
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Un fuego en una nave abandonada en Cordeda (Culleredo), movilizó en la tarde de este martes a las fuerzas de seguridad. En concreto, según el Ayuntamiento, las llamas se iniciaron a las 16.35 horas y fueron sofocadas por el Servizo Municipal de Emerxencias, ayudados por los Bomberos del Parque Comarcal de Arteixo.

El incendio se produjo en una madera acumulada en un habitáculo que carecía de tejado, indicó el Ejecutivo local, que añadió que también se desplazó al lugar la Policía de Culleredo. No se produjeron daños personales.

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