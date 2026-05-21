Aena reconoce otras 2.400 viviendas afectadas por el ruido del aeropuerto de Alvedro

Un avión despega desde el Aeropuerto de A Coruña Germán Barreiros

Aena actualiza el censo de viviendas incluidas en el Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de A Coruña. Así se lo comunicaron sus responsables a los representantes municipales de Culleredo y Oleiros en el marco de la comisión se seguimiento ambiental, donde se confirmó la inclusión de 2.396 nuevas edificaciones, atendiendo al escenario actual de la Servidumbre Acústica de Alvedro.

Con todo, para tener derecho a actuaciones de aislamiento acústico, los titulares de los inmuebles deberán acreditar su uso residencial y construcción anterior a la aprobación de la servidumbre, el 20 de abril de 2024.

La comisión constató la recepción de 944 nuevas solicitudes de inclusión, mientras que otras 86 viviendas están a la espera de acreditar el cumplimiento de los requisitos necesarios para su incorporación, siendo numerosos los inmuebles que aún no han solicitado la realización de actuaciones de insonorización, con lo que lo normal sería que los números se sigan incrementando los próximos meses, según indica Aena.

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En cuanto a las viviendas de uso sensible en las que se realizaron tareas de aislamiento asciende a 889, y a esta cifra se sumarán otras 89, actualmente en curso, de acuerdo con los datos aportados por Aena.

La entidad estatal también informó a los representantes de los organismos asistentes sobre la implantación de un Sistema de Monitorado de Ruido en el entorno del Aeropuerto de A Coruña, una herramienta que permitirá realizar un seguimiento continuo de los niveles acústicos asociados a la operativa aeroportuaria que se instalará en emplazamientos cercanos a la terminal de Alvedro.

Con todo, la selección de ubicaciones se realizará en colaboración con los ayuntamientos afectados, tal y como se indicó en la comisión, a la que asistieron representantes de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Xunta, la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), Culleredo y Oleiros.