Los estudiantes de Culleredo se informan en el Muncyt del modo en que se debe recibir al eclipse

Estudiantes de Culleredo de visita al Muncyt CEDIDA

El alumnado del IES Rego de Trabe de Culleredo se desplazó hoy hasta el Museo Nacional de Ciencia para prepararse para disfrutar del eclipse total de agosto. Se trató de una actividad enmarcada en la Semana da Administración Aberta, impulsada por el Gobierno de España y el Concello de Culleredo.

El alcalde, José Ramón Rioboo, y el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, junto conla edila de Educación, Cristina Pardo, acompañaron al medio centenar de alumnos de cuarto curso de ESO en una jornada divulgativa ante la cita astronómica. El director del Servicio Regional del Instituto Geográfico Nacional, Pablo Carballo, fue el encargado de explicar a los jóvenes las pautas ante el eclipse.

La sesión abordó tanto las características científicas del evento como la seguridad. En este sentido, les instruyó en qué gafas utilizar y de qué forma para observar el fenómeno sin afección a la salud.

“É moi enriqucedor contar cunha voz especializada de primeira man para vivir unha data única como a eclipe”, señaló Rioboo. El primer edil agradeció la iniciativa al subdelegado del Gobierno por “achegar de xeito didáctico a ciencia á mocidade”.